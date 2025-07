Vláda má seznamy českých firem, které dle Ukrajiny porušují protiruské sankce

Vláda má k dispozici seznamy českých firem, které podle Ukrajiny porušují protiruské sankce a dál dodávají své výrobky nebo materiál do Ruska. Úřady nyní získané informace analyzují, konkrétní jména firem ovšem zveřejňovat nebudou. Česko kvůli tomu do nového sankčního balíčku prosazuje přísnější kontroly exportu zboží přes třetí země, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v červnu uvedl , že některé firmy stále dodávají Rusku stroje k výrobě zbraní. Podle Zelenského jde mimo jiné o třináct německých a osm českých společností, jejich jména ale nesdělil. Zároveň vyzval k sankcím vůči těmto firmám. MPO v reakci na to uvedlo, že informace prověří.

Podle MPO většina zboží, na které se protiruské sankce vztahují, nepodléhá žádným kontrolám v případech, kdy se vyváží do jiné země, než je Rusko. Úřad v této souvislosti upozornil, že ve statistikách se tak mohou objevit i případy, kdy zboží bylo vyvezeno do některé z třetích zemí ještě v době, kdy žádné sankce neexistovaly a až později zamířilo do Ruska.

„Nejen z tohoto důvodu jsou veškeré průběžně získávané informace předmětem detailní analýzy, na jejímž základě je možné přijímat další opatření v souladu s národní i unijní legislativou,“ podotkla Trefancová.

EU chystá další sankce

Česko na základě těchto analýz připravilo nový nástroj do právě schvalovaného osmnáctého sankčního balíčku Evropské unie.

„Tento nástroj umožní členským státům kontrolovat vývoz i do jiných zemí, než je Rusko, v případech, kdy zboží sice není pod kontrolou při vývozu do těchto zemí, ale je na sankčním seznamu ve vztahu k Rusku. Tento nový nástroj by měl doplnit již existující takzvaná catch-all opatření využívaná u zboží dvojího užití,“ popsala Trefancová.

Západ po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu z února 2022 uvalil na Rusko řadu sankcí, které mají mimo jiné zabránit dodávkám vybavení a technologií pro vojenský průmysl. Moskvě se však částečně podařilo tyto sankce obcházet přes třetí země.