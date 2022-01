Porazil Trumpa a před rokem nastoupil do úřadu. Bidenova popularita ale podle odborníků klesá

Vítězství mělo potvrdit 6. ledna 2021 společné zasedání obou komor Kongresu. To však narušili Trumpovi příznivci. Vpád do washingtonského Kapitolu si vyžádal pět obětí, padesát lidí bylo zraněno. Následující den Kongres znovu zahájil jednání a potvrdil výsledek prezidentské volby, završil tak formalizaci volebního vítězství Joea Bidena.

Jen několik hodin po vstupu do funkce Biden nařídil návrat Spojených států k pařížské klimatické dohodě z roku 2015. Přidal řadu dalších rozhodnutí, jejichž cílem bylo zvrátit některé z kroků předchozí Trumpovy administrativy. Nařídil například návrat do Světové zdravotnické organizace (WHO), ukončil zákaz cest do USA pro cestující z řady převážně muslimských zemí, pozastavil výstavbu zdi na hranicích s Mexikem a zrušil povolení pro kontroverzní ropovod Keystone XL.

Tendenci sjednotit zmínil také Tomáš Klvaňa z New York University v Praze. Uvedl, že investice do infrastruktury byly navrženy tak, aby přilákaly alespoň umírněné republikány. „Aby Joe Biden mohl dostát svému slibu, že bude vládnout jako prezident, který je schopen sjednotit na některých principech obě strany,“ připomněl. Dodal, že demokraté, kteří hlasovali proti, považovali návrh za málo ambiciózní. „To jsou demokraté z levicového okraje demokratické strany,“ podotkl.

Biden 15. listopadu 2021 při slavnostním ceremoniálu v Bílém domě dokončil schválení dalšího balíčku, který se tentokrát týkal rozsáhlých investic do infrastruktury včetně silnic, mostů, železnic či energetické a internetové sítě. Zahrnuje výdaje v celkové výši okolo bilionu dolarů (přes 22 bilionů korun) během několika následujících let. Na obnovu a stavbu silnic a mostů je určených 110 miliard dolarů, 66 miliard chce Washington vložit do železnic a dalších 39 miliard do veřejné dopravy.

Ekologická část Bidenova plánu počítá s pobídkami nebo poplatky, které mají přimět energetické společnosti k přechodu na obnovitelné zdroje energií. Ve spojení s daňovými úlevami na solární a větrnou energii a financováním venkovských elektrických družstev by se podle newyorské výzkumné společnosti Rhodium Group mohly snížit emise v USA o sedmdesát procent do roku 2030. Původně se Biden zavázal do roku 2030 snížit emise o více než padesát procent proti úrovni z roku 2005.

Proti původním prezidentovým představám je ve své současné podobě výrazně méně ambiciózní také investiční balík v hodnotě 1,85 bilionu dolarů (41,5 bilionu korun), který zasahuje do celé řady programů federální vlády. Peníze mají směřovat do veřejné zdravotní péče, vzdělání, na podporu bydlení, rodinné politiky či na boj s klimatickými změnami a financování přechodu na bezemisní ekonomiku.

Mimořádné výdaje chce vláda pokrýt stanovením minimální daně pro podniky a zvýšením odvodů pro nejbohatší Američany. Republikáni s návrhem od začátku nesouhlasí a jednotně jej nepodporují. Balík má odpůrce i mezi demokraty, kteří mají v horní komoře nejtěsnější možnou většinu, takže tam potřebují hlas každého ze svých spolustraníků.

Klvaňa připomněl, že zákon byl navržen ambiciózně. Levicová část demokratické strany si podle něj představovala, že by mohl stát přes čtyři biliony dolarů. „Tam Biden narazil na to, že tento zákon nepodpoří žádný republikán. A on potřeboval na svou stranu dostat všechny demokraty,“ konstatoval.

S balíkem nesouhlasí například demokratický senátor Joe Manchin. Ten ke konci loňského roku řekl, že návrh ve stávající podobě nepodpoří. Jako důvody uvedl obavy z neblahého vlivu velkých státních výdajů na inflaci a na deficit federálního rozpočtu. Svůj postoj zopakoval i v lednu 2022. Manchin a Bílý dům nicméně podle svých slov souzní ohledně investic do boje se změnami klimatu. „Na těch klimatických věcech zřejmě dokážeme najít shodu,“ připustil.

Sněmovna reprezentantů balík v určité podobě přijala. Opatření ale zřejmě v Senátu čeká řada změn. Pokud by přijal pozměněnou verzi, musely by se obě komory shodnout na kompromisním znění - a to znovu schválit.

Raška se ale domnívá, že legislativa nakonec neprojde. „Protože demokratický senátor Joe Manchin je proti a tím pádem demokraté nemají dostatek hlasů,“ zdůvodnil.

Klvaňa upozornil na Manchinovo tvrzení, že programy by se měly zredukovat na několik zásadních. Ty by se pak měly financovat na mnoho let dopředu, ne jen na dva roky. „Pokud se Bidenovi podaří najít kompromis, tak se to možná v tomto roce pokusí Kongresem protlačit. Pokud to opravdu ztroskotá, bude to pro Bidena politická katastrofa,“ okomentoval. Dodal, že podle něj by měl dát Biden Manchinovi za pravdu.

Vliv voleb

Podle amerických médií se nicméně demokratům krátí čas. S tím, jak se blíží listopadové volby do Kongresu, bude podle nich klesat ochota některých zákonodárců přijímat rozhodnutí, jež by proti nim mohli využít jejich političtí oponenti. Agentura AP připomněla, že v roce kongresových voleb se vládnoucí straně v USA sice v minulosti již podařilo přijmout některé dlouho diskutované a kontroverzní reformy, řada jich však rovněž schválena nakonec nebyla. Překážky pro přijetí ambiciózních návrhů totiž s blížícími se volbami jen porostou. Řada zákonodárců chce oslovovat i středové a umírněné republikánské voliče, aby měla šanci na obhájení mandátu a Bidenova iniciativa je mezi republikány převážně nepopulární.