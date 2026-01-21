Americká armáda obsadila sedmý tanker porušující námořní blokádu Venezuely


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká armáda obsadila sedmý tanker podezřelý z porušování sankcí uvalených na venezuelskou ropu. Uvedly to agentury AP a AFP. Podle velitelství amerických ozbrojených sil pro oblast Latinské Ameriky (SOUTHCOM), které o události informovalo na síti X, se operace proti lodi uskutečnila v úterý ráno místního času v Karibiku. Americký prezident Donald Trump nařídil blokádu Venezuely v prosinci.

„Americká armáda s podporou ministerstva vnitřní bezpečnosti bez incidentů zadržela loď Sagitta,“ sdělilo velitelství. Operace podle něj dokazuje odhodlání zajistit, aby ropa Venezuelu opouštěla pouze zákonně a koordinovaně. „Znovu potvrzujeme, že ochrana amerického lidu je pro nás na prvním místě,“ doplnily síly Spojených států v prohlášení. Podle AP neupřesnily, zda kontrolu nad plavidlem převzala americká pobřežní stráž, jako tomu bylo v případě předchozích zabavení.

Po zajetí venezuelského vůdce Nicoláse Madura americkými silami na začátku ledna Washington představil svůj plán na prodej venezuelské ropy do zahraničí. Schéma počítá s tím, že ropu budou prodávat Spojené státy a výnosy budou ukládat na účty pod svou kontrolou. Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová v úterý uvedla, že země díky tomuto plánu obdržela v první platbě 300 milionů dolarů (6,2 miliardy korun) z prodeje ropy.

Trump blokádu vyhlásil krátce před únosem Madura. Následně uvedl, že Spojené státy chtějí mít plný přístup k venezuelskému ropnému sektoru. V uplynulých měsících Spojené státy přesunuly do Karibiku velké množství svých vojenských lodí včetně letadlové lodě USS Gerald R. Ford. Tvrdily, že tak činí kvůli zásahům proti pašerákům drog.

Mezi sedmi ropnými tankery zadrženými Spojenými státy je i loď spojená s Ruskem, která byla zadržena v severním Atlantiku po několik týdnů trvajícím pronásledování.

Američané se zmocnili pronásledovaného tankeru
Ropný tanker Bella 1

