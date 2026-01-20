Českem loni proudilo o čtvrtinu víc plynu, část šla na tranzit

Zahraniční dodávky plynu do Česka loni výrazně stouply. Podle poradenské společnosti EGU vzrostl čistý dovoz meziročně o čtvrtinu na téměř sedm miliard kubíků. Stojí za tím vyšší spotřeba, těžba ze zásobníků i rostoucí tranzit komodity na Slovensko a do Polska.
Tuzemským odběratelům proudí výhradně západní cestou – přes Německo. Nejčastěji jde o dodávky potrubím z Norska a zkapalněný zemní plyn, původem hlavně z USA. Přesto se ale do Evropské unie dostává i komodita z Ruska.
„Ruský plyn, dohromady potrubní a zkapalněný, tvořil zhruba dvanáct až třináct procent všech dodávek do EU. To je hodnota, která je asi o třetinu menší než v roce 2024,“ uvedl projektový ředitel EGU Michal Kocůrek.
LNG proudí do Česka i prostřednictvím terminálu v nizozemském Eemshavenu. Celkem 72 lodí už přepravilo plyn pokrývající zhruba celou tuzemskou roční spotřebu. „Terminál má pojistku ve smlouvách, která říká, že v žádném případě se nesmí převážet ruský plyn,“ zmínil mluvčí ČEZ Roman Gazdík.
Pronájem kapacity v nizozemském terminálu ale společnosti ČEZ v roce 2027 skončí. Od té doby bude využívat prostor v terminálu v německém Stade.
České plynovody pak loni sloužily i k přepravě plynu ze západu na východ. „Klíčovým faktorem bylo výrazné navýšení tranzitních objemů do Polska a zejména na Slovensko,“ uvedl jednatel NET4GAS Michal Slabý.
Příznivý je i výhled na vývoj ceny plynu – podle analytiků by se jedna megawatthodina mohla držet poblíž třiceti eur.