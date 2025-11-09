ČEZ od ledna zlevní elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníkům

Energetická společnost ČEZ zlevní od začátku příštího roku dodávky energií pro celkem 1,6 milionu zákazníků. Cenu elektřiny na dobu neurčitou sníží o 240 korun za spotřebovanou megawatthodinu, cenu plynu pak o 70 korun. Energie postupně zlevňují i další dodavatelé.
Zlevnění bude platit pro stávající i nové zákazníky bez závazku. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost sníží na 3190 korun za megawatthodinu bez DPH. Cena za dodávku plynu bez fixace u ČEZ domácnostem klesne od začátku roku na 1289 korun.
Generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec připomněl, že společnost zlevňovala i letos. „Zároveň nabízíme pro zákazníky na nefixovaných i fixovaných produktech další možnost zlevnění v podobě takzvaného dynamického tarifu s nižší cenou v některých denních hodinách. Pokud mají zákazníci průběhové měření a jsou ochotni rozložit si spotřebu v čase, mohou v některých hodinách ušetřit až padesát procent z ceny silové elektřiny,“ vysvětlil.
Ceny budou v novém roce upraveny automaticky, zákazníci tak nemusí nic dělat, sdělila společnost. ČEZ zároveň zákazníkům zatím doporučuje ponechat zálohy na stejné úrovni, dokud nebude jasno o výši regulovaných cen energií, které určuje stát. Energetický regulační úřad na konci října navrhl růst regulované složky o jednotky procent, úřad ale také upozornil, že definitivní podoba cen se ještě může výrazně změnit.
Ostatní dodavatelé také nabízí nižší ceny
Ceníky energií postupně snižují i další dodavatelé. Například Pražská energetika od listopadu zlevnila dodávky energií více než půl milionu odběratelů, kteří nemají fixaci cen. Cena elektřiny se snížila až o deset procent, plyn zlevnil o osm procent.
Zlevňování od začátku příštího roku avizoval také E.ON, který zákazníkům se smlouvami na dobu neurčitou zlevní proti standardnímu ceníku pro letošní rok dodávky elektřiny a plynu o deset procent.
Koncové ceny energií pro odběratele by měly být podle analytiků v příštím roce nižší než letos, a to i přes navrhovaný růst regulované složky energií. Pokles obchodních cen energií od dodavatelů je podle nich totiž vyšší, koncová cena by tak měla oproti letošku mírně klesnout.