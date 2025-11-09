ČEZ od ledna zlevní elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníkům


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Energetická společnost ČEZ zlevní od začátku příštího roku dodávky energií pro celkem 1,6 milionu zákazníků. Cenu elektřiny na dobu neurčitou sníží o 240 korun za spotřebovanou megawatthodinu, cenu plynu pak o 70 korun. Energie postupně zlevňují i další dodavatelé.

Zlevnění bude platit pro stávající i nové zákazníky bez závazku. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost sníží na 3190 korun za megawatthodinu bez DPH. Cena za dodávku plynu bez fixace u ČEZ domácnostem klesne od začátku roku na 1289 korun.

Generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec připomněl, že společnost zlevňovala i letos. „Zároveň nabízíme pro zákazníky na nefixovaných i fixovaných produktech další možnost zlevnění v podobě takzvaného dynamického tarifu s nižší cenou v některých denních hodinách. Pokud mají zákazníci průběhové měření a jsou ochotni rozložit si spotřebu v čase, mohou v některých hodinách ušetřit až padesát procent z ceny silové elektřiny,“ vysvětlil.

Regulovaná složka ceny energií pro domácnosti má stoupnout i o stovky korun
Ilustrační snímek

Ceny budou v novém roce upraveny automaticky, zákazníci tak nemusí nic dělat, sdělila společnost. ČEZ zároveň zákazníkům zatím doporučuje ponechat zálohy na stejné úrovni, dokud nebude jasno o výši regulovaných cen energií, které určuje stát. Energetický regulační úřad na konci října navrhl růst regulované složky o jednotky procent, úřad ale také upozornil, že definitivní podoba cen se ještě může výrazně změnit.

Ostatní dodavatelé také nabízí nižší ceny

Ceníky energií postupně snižují i další dodavatelé. Například Pražská energetika od listopadu zlevnila dodávky energií více než půl milionu odběratelů, kteří nemají fixaci cen. Cena elektřiny se snížila až o deset procent, plyn zlevnil o osm procent.

Zlevňování od začátku příštího roku avizoval také E.ON, který zákazníkům se smlouvami na dobu neurčitou zlevní proti standardnímu ceníku pro letošní rok dodávky elektřiny a plynu o deset procent.

Koncové ceny energií pro odběratele by měly být podle analytiků v příštím roce nižší než letos, a to i přes navrhovaný růst regulované složky energií. Pokles obchodních cen energií od dodavatelů je podle nich totiž vyšší, koncová cena by tak měla oproti letošku mírně klesnout.

Dodavatelé zlevňují ceny energií
Ilustrační foto

