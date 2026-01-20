Syrská vláda oznámila čtyřdenní příměří s Kurdy vedenou aliancí

Syrské ministerstvo obrany oznámilo nové, čtyřdenní příměří s ozbrojenou koalicí Syrských demokratických sil (SDF) vedenou Kurdy, píše agentura AFP. Koalice již potvrdila, že klid zbraní hodlá dodržovat. Velitel SDF Mazlúm Abdí zároveň oznámil, že jeho jednotky se stahují do oblastí s kurdskou většinou. Na počátku ledna propukly nové boje mezi vládními silami a ozbrojenci SDF, přičemž v neděli ohlášené příměří se zhroutilo.
Nové příměří bude podle ministerstva trvat od úterních dvaceti hodin místního času (18:00 SEČ) po dobu čtyř dní, během kterých SDF projednají plány na plnou integraci jejich bašty v provincii Hasaká. Pokud bude dosaženo konečné dohody, vládní síly podle prohlášení ministerstva nevstoupí do center měst Hasaká a Kámišlí a kurdských vesnic.
Vláda v Damašku se od pádu režimu prezidenta Bašára Asada v prosinci předloňského roku snaží o integraci SDF do svých ozbrojených složek a získání kontroly nad územím na severovýchodě země, které SDF vojensky ovládají a které si od roku 2012 udržují semiautonomní správu. Již v březnu minulého roku vláda a SDF podepsaly dohodu o integraci, která však nebyla nijak naplněna.
Na začátku ledna propukly lokální boje mezi vládními silami a SDF ve městě Halab (Aleppo), které se postupně změnily v úspěšnou vládní kampaň a ústup SDF z mnoha oblastí v zemi včetně velkých měst, ropných polí či největší syrské vodní nádrže Tabka.
USA podporují integraci Kurdů do syrského státu
Příměří ohlášené v neděli zahrnovalo i převzetí kontroly nad věznicemi a tábory, kde jsou zadržovány tisíce členů Islámského státu (IS) a jejich příbuzných a které spravovaly SDF. V pondělí ale v blízkosti některých z těchto zařízení propukly boje a SDF nad nimi ztratily kontrolu. Ze zařízení uprchly stovky vězňů, z nichž část se podařilo vládním silám opětovně zadržet.
Zvláštní vyslanec USA Thomas Barrack na X uvedl, že původní účel SDF jako síly proti IS již víceméně pominul. Syrská vláda je podle něj ochotna a připravena převzít zodpovědnost za bezpečnostní situaci, včetně kontroly nad věznicemi a tábory, kde jsou drženi členové IS a jejich rodinní příslušníci. USA podle Barracka podporují integraci syrských Kurdů do syrského státu a zajištění jejich práv, které Asadův režim neumožňoval.
SDF a v nich sdružená uskupení byly dlouholetým spojencem Spojených států v boji proti ozbrojencům z IS.