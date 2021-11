Sny se rozplývají. Afghánské dívky a ženy se snaží vrátit do práce a do škol

Islamistické hnutí Taliban, které se v srpnu ujalo moci v Afghánistánu, poté co svrhlo Západem podporovanou vládu, zakázalo dívkám navštěvovat střední a vysoké školy a ženám placené zaměstnání. Afghánské úřady se pokusily ujistit obyvatele i zahraniční pozorovatele, že lidská práva budou v zemi zajištěna, jakmile budou vyjasněny podrobnosti o tom, jak to udělat v souladu s islámským právem. Většina veřejných vysokých škol nyní nefunguje vůbec nebo jen částečně. Po více než třech měsících vlády Talibanu se nic nevyjasnilo a skepse se i s ohledem na léta 1996 až 2001 prohlubuje. Ženy a dívky se obávají, že se do škol a do práce již nikdy nedostanou.