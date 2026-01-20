Cestovní kanceláře registrují stále větší zájem vozíčkářů o dovolené

2 minuty
Cestovní kanceláře nabízejí hotely, u kterých garantují, že jsou vhodné i pro vozíčkáře. Například u Čedoku je to zhruba osmdesát zařízení. Na jejich testování spolupracují s centrem Paraple. Zhruba deset až patnáct procent lidí v Česku se potýká s nějakou formou omezení. Jejich zájem o cestování ale roste. Výběr destinací se přitom od ostatních hostů neliší. Podle Invie je to zejména Egypt, za kterým se umístily Turecko a Řecko. Cena bezbariérových dovolených se od základní nabídky nijak neliší. Průměrná cena zájezdu za loňský rok se přitom podle asociace agentur pohybovala kolem 37 tisíc korun za osobu na osm dnů. Mimo sezonu lze ale odcestovat i za dvanáct tisíc.