Přechod k ekologičtější ekonomice si má do půlky století vyžádat 150 bilionů dolarů, USA vydají dluhopisy

Podle Yellenové přijde „zelená“ přeměna světové ekonomiky až na 150 bilionů dolarů (3,3 biliardy korun) v příštích třiceti letech. Přináší s sebou však obrovské příležitosti pro růst a investice, dodala americká ministryně. Podle CIF by mohl nový finanční mechanismus v příštích deseti letech vybrat asi padesát miliard dolarů (1,1 bilionu korun).

Vyspělé státy se v roce 2009 zavázaly, že budou od roku 2020 poskytovat ročně 100 miliard dolarů (2,2 bilionu korun) do chudších zemí na podporu tamních klimatických projektů. Britský ministr financí Rishi Sunak v Glasgow oznámil, že se tento závazek podaří plnit až od roku 2023. „Víme, že (závazek) neplníme dostatečně rychle, udržujeme však blízkou spolupráci s rozvojovými zeměmi, abychom mohli dělat víc a cíl brzy splnit,“ řekl Sunak. Server BBC poznamenává, že většinu financí vyspělé státy poskytují formou půjček.

Uhlíkově neutrální finanční centrum

Sunak rovněž prohlásil, že snahy o dosažení klimatických cílů se dotknou také světového finančního systému. Británie se podle něj stane prvním finančním centrem s neutrální uhlíkovou stopou.

Toho chce ministr dosáhnout například nařízením pro veřejně obchodovatelné společnosti, které budou muset vypracovat plány na snížení emisí oxidu uhličitého a přechodu k uhlíkově neutrálnímu provozu. Zřídí rovněž nezávislý orgán, který bude postup firem monitorovat.

Peněz na zelené reformy je prý dost

Britská vláda však nebude zavádět například povinné závazky k dosažení uhlíkové neutrality a nebude také firmám zakazovat investice do aktivit, při nichž vzniká velké množství emisí.

Zmocněnec OSN pro boj se změnami klimatu a bývalý šéf britské centrální banky Mark Carney na konferenci oznámil, že se jím zorganizovaná aliance velkých západních bank, pojišťoven a investičních firem zavázala k financování „férového podílu“ procesu dekarbonizace ekonomiky. Firmy sdružené v alianci přitom dohromady spravují majetek v hodnotě 130 bilionů dolarů (2,9 biliardy korun), tedy asi čtyřiceti procent světového HDP.

Carney řekl, že je financí na zelené reformy dostatek, firmy nyní jen musí přijít s kreativními způsoby, jimiž by mohly nasměrovat investice do projektů, které podporují cíl dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.