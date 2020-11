Americký prezident Trump nařídil stažení části vojsk USA z Afghánistánu a Iráku

Americký prezident Donald Trump se chystá snížit počet amerických vojáků v Afghánistánu na 2500 z dnešních asi 4500. Chce to udělat ještě před svým odchodem z funkce, jenž má nastat 20. ledna. Z Iráku pak stáhne 500 vojáků, zůstane jich tam tedy 2500. Oznámil to dočasný šéf Pentagonu Christopher Miller. Trumpův bezpečností poradce Robert O'Brien dodal, že prezident doufá v návrat všech vojsk do USA z obou zemí do května příštího roku.