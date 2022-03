Biden navštíví Varšavu. Chce jednat o humanitární krizi způsobené ruskou invazí

Americký prezident Joe Biden v pátek navštíví Polsko. Bude tam jednat o mezinárodní reakci na humanitární krizi způsobenou ruskou invazí na Ukrajinu. Podle agentury Reuters to uvedla mluvčí Bílého domu Jen Psakiová. Ve Varšavě má Biden na programu setkání se svým polským protějškem Andrzejem Dudou. Do Varšavy se americký prezident přesune poté, co se ve čtvrtek setká v Bruselu se zástupci Severoatlantické aliance a lídry Evropské unie a zemí G7.