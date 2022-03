Na Ukrajině pokračují tvrdé boje, armáda má obdržet novou dodávku amerických zbraní

„Je těžké představit si, že v 21. století jsou lidé násilně deportováni do jiné země. Ruská vojska nejenže ničí náš mírumilovný Mariupol, ale zašla ještě dál a začala deportovat obyvatele města. Všechny válečné zločiny ze strany Ruska by měly být co nejpřísněji potrestány,“ uvedl v kanálu městské rady Mariupolu na Telegramu starosta Vadym Bojčenko.

Hlavní město Kyjev není v tak katastrofální situaci jako Mariupol nebo Charkov. Přesto je metropole ostřelovaná od prvního dne války a podle úřadů už tam zahynulo asi 60 lidí. Mnozí proto většinu času tráví v podzemí. Kyjevské metro se pro některé obyvatele stalo domovem už od prvního dne ruské invaze.

Pro ty, které v zemi zůstaly a trpí vážnými nemoci nebo utrpěly zranění, v Kyjevě nadále funguje dětská nemocnice. Navzdory bombardování se snaží poskytovat akutní péči i pro dlouhodobě nemocné. Ukrajinské úřady hlásí, že během války zemřelo už více než sto dětí.