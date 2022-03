Nástupiště kyjevského metra jsou plná stanů a matrací

Bezdomovci války si v metru postavili stanová města připomínající scény z filmů o životě po apokalypse. Každý žije na pár metrech čtverečních. Důležitá je matrace, teplé oblečení, pro někoho i domácí zvíře.

Natálie si postavila strohou repliku obývacího pokoje. Sedí v ní sama a zírá na prázdnou židli naproti. Neutěšenou kulisu dokresluje pravidelné houkání metra. Soupravy – alespoň přes den – jezdí dál. I tento intenzivní podzemní zvuk je ale snesitelnější než noční poplašné sirény na povrchu.

„Už jsem tady 24 dní. Od prvního dne války. Občas jdu do svého bytu, abych se osprchovala a uvařila si nějaké jídlo. Ale na noc se vždy vracím do krytu, protože je to jednoznačně jedno z nejbezpečnějších míst na spaní,“ popisuje Kyjevanka, která se představila jako Natálie.