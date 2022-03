Čína na Ukrajině proinvestovala miliardy, takže Putinovu válku nepodpoří, míní sinolog Fürst

„Hrají zde roli ideologické důvody, kde má Rusko s Čínou průnik témat ohledně Asie a vytváření protiváhy proti americké hegemonii ve světě. Ale že by se Čína zaplétala do konfliktu, ve kterém nemá zájmy, to od ní Rusko nemůže čekat,“ domnívá se sinolog. „Dá se čekat, že Putin bude po Číně žádat podporu, kterou mu Čína těžko může dopřát. Myslím, že čínská pozice bude neurčitá a Peking bude lavírovat.“

Podle Fürsta se ovšem nejedná o žádný ideologický postoj. „To je prostě praktická politika. Protože Ukrajina je skutečně strategickým partnerem Číny,“ říká. „Kdybych to porovnal s dalšími východoevropskými a středoevropskými zeměmi, které mají také strategické partnerství s Čínou, tak o Ukrajině můžeme říct, že to skutečně není jen nějaká prázdná fráze, to skutečně je velmi relevantní partnerství. Čína tam má své vlastní lidi, je tam několik tisíc Číňanů. Nechtějí si zpřetrhat vazby s Ukrajinou. Ukrajina je multilaterálně zapojena do eurasijského projektu Pás a stezka a Čína tam buduje přístavy a železniční spojení. Že by byla Ukrajina rozbita válkou, to Číně prostě nevyhovuje.“

Podle sinologa se tedy dá očekávat aktivní, či „udržovací“ diplomacie vůči Kyjevu. Čína se ale nechce v konfliktu angažovat, protože by na to doplatila více, než nyní sankcemi devastované Rusko.