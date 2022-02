Čína? Dnes nevýznamná, v budoucnu rozhodující, předpověděl Nixon. Uplynulo půl století od jeho slavné návštěvy

Autor: U.S. National Archives and Records Administration

V podstatě to vysvobodilo Čínu z izolace, otevřelo jí to dveře do světa, popsal Fürst. Čína ztratila minimálně třicet let vývoje ve srovnání s ostatními asijskými zeměmi. „Zatímco poražené Japonsko bohatlo, Čína byla na úplně nesrovnatelně zaostalé úrovni, jak ekonomicky, tak mentálně. Uzavřenost plodila vnitropolitické napětí a strašné maoistické kampaně. Toto neskutečně uvolnilo energii,“ řekl.

Sestupná tendence

Od Nixonovy historické návštěvy do Číny odcestoval každý americký prezident, s výjimkou Jimmyho Cartera a současného Joea Bidena. Vztahy USA s Čínou se poněkud zhoršily kvůli strategii v asijském regionu prezidenta Baracka Obamy. Navzdory napětí ale podle průzkumu společnosti Pew Research Center mělo v roce 2016 plných 51 % čínské populace na USA „příznivý“ názor, během Trumpovy administrativy obliba klesla.

Pokles byl oboustranný. Průzkum stejné agentury z roku 2020 ukázal, že pouhých 22 % Američanů má příznivý pohled na Čínu, 73 % vyjádřilo nepříznivý názor. Šlo o jedno z nejnegativnějších vnímání Číny. Průzkum také zjistil, že 24 % Američanů vidí Čínu jako největší hrozbu pro USA. Zásadní roli ve změně vnímání však hrála pandemie covidu-19, která se začala šířit z čínského města Wu-chan.

Administrativa Donalda Trumpa však ke zhoršení vztahů obou zemí šla aktivně naproti již před pandemií. Na Dálném východě provedla řadu kroků, rozhodla například o odstoupení od multilaterálního formátu Transpacifického partnerství, který byl do té doby dlouhodobou prioritou americké diplomacie.

„Trump to strašně rozboural, udělal hroznou chybu, byla to naprosto neuvážená věc. Odstoupil od tradiční politiky, kterou praktikovali jak republikáni, tak demokraté. Odstoupením dali příležitost tomu, aby si Čína vytvořila vlastní multilaterální formát, kde bude nejsilnější. A země, které by chtěly vstoupit do formátu s USA, tak musely vstoupit do alternativního čínského formátu, protože nechtěly zůstat mimo, v izolaci,“ vysvětlil Fürst.

Biden chce změnu

Nástup současného amerického prezidenta Joea Bidena do úřadu nezačal ve vztahu k Číně zlehka. V rozhovoru se stanicí CNBC tehdy řekl, že počítá s extrémním soupeřením mezi Spojenými státy a Čínou. Ke vzájemným vztahům chtěl ale přistupovat jinak než Trump, také tím, že chce obnovit členství v Transpacifickém partnerství.

Hned během prvního telefonátu s prezidentem Si Ťin-pchingem v únoru 2021 dal Biden najevo, že si dělá starosti ohledně postupu Pekingu v Hongkongu nebo kvůli situaci v západočínské provincii Sin-ťiang. USA a další během posledních let obviňují Čínu z porušování lidských práv muslimských Ujgurů v Sin-ťiangu, Tibeťanů i obyvatel Hongkongu. Zastávají se také Tchaj-wanu.

„Státní média v Číně telefonát prezentovala jako gesto dobré vůle ze strany Američanů ve snaze zlepšit vztahy po Trumpově období, což by si Peking velice přál. Ve skutečnosti ale nikdo nevěří, že se změní něco jiného než forma komunikace. Podstata zůstane stejná,“ komentovala tehdy telefonát zpravodajka ČT v Číně Barbora Šámalová.