Vyloučení z OSN otřáslo pozicí Tchaj-wanu. Z reprezentanta celé Číny se stala neuznaná země

Jak vysvětlil sinolog Martin Hála, USA tak jen konstatovaly tehdejší oficiální postoj obou stran, aniž by se zavázaly k podpoře nároků jakékoliv z nich.

Čínská občanská válka

Kořeny čínsko-tchajwanského sporu spadají do 40. let minulého století. Tehdy bojovali v čínské občanské válce komunisté v čele s vůdcem Mao Ce-tungem proti kuomintangské armádě generála Čankajška. Vleklá občanská válka se rozhořela již v roce 1927, byla ale přerušena druhou světovou válkou a její poslední část vypukla v roce 1946 poté, co skončily konflikty Číny s Japonskem.

Čankajškovi nacionalisté měli zpočátku navrch, komunisté ale postupně převzali iniciativu a dovedli válku do vítězného konce. Válka skončila 1. října 1949, když Mao vyhlásil vznik ČLR. Poražený Čankajšek se uchýlil na Tchaj-wan, kde až do své smrti v roce 1975 vládl tvrdou rukou.

Rozvoj ostrova silně ovlivnila podpora Spojených států, které po traumatické „ztrátě Číny“ ve prospěch komunismu obrátily svůj zájem v období studené války právě na Tchaj-wan, který až do roku 1971 zastupoval nejlidnatější zemi světa v OSN.

Diplomatická jednání s komunistickou Čínou koncem 60. let, která zahájil americký prezident Richard Nixon se svým poradcem Henrym Kissingerem, ale nakonec vedla ke změně poměrů.