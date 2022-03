Izrael, Turecko i Čínu postavila válka do složité situace. Vztahy s Ruskem jsou úzké, ale potřebují i Západ

Formálně i geograficky nejzápadnější z trojice zemí, které mají korektní vztahy s Ruskem a válka na Ukrajině je postavila do složité pozice, je Turecko. Počátkem 50. let se připojilo k Severoatlantické alianci, na jeho území mají Američané jaderné zbraně, na druhé straně vztahy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana s Vladimirem Putinem nejsou – či před válkou nebyly – vůbec špatné.

I k Západu je Turecko nedůvěřivé a má pocit historické křivdy, upozornil. Vřelý vztah není podle něj možné pozorovat ani u opozičních tureckých politiků. „Už od první světové války, kdy Osmanská říše byla poražena a rozdělena západními velmocemi a teprve Attatürk vybojoval republiku, mají vůči Západu rezervovaný až obezřetný postoj,“ charakterizoval Laně.

Čína

Jestliže však Turecko pojí s Ruskem hlavně obezřetnost vůči Západu spíše než formální vazby nebo vřelé přátelství vůdců obou zemí, v případě Číny je to docela jiné. Jak připomněl sinolog Martin Hála, na počátku února – tedy ani ne měsíc před ruskou invazí na Ukrajinu – uzavřely oba státy nové spojenectví a nejen to. „Mezi vůdci obou zemí, Si Ťin-pchingem a Putinem, zjevně panuje i značné osobní přátelství, založené na velmi podobném vidění světa. Z toho vyplývá, že protože některé věci vidí podobně, je otázka, zda by Čína byla ochotna vyvíjet tlak na modifikaci ruského postupu na Ukrajině,“ poznamenal Hála.

Čína nicméně je kvůli ukrajinské válce také v složité situaci, podotkl. Na jedné straně není v jejím zájmu, aby padl Putinův režim. „Přišla by o důležitého spojence. Na jeho místě by mohla v Rusku vyrůst konkurence,“ poukázal sinolog. Na druhé straně by ale pro ni mohla mít přímá podpora souseda nepříjemné následky. „Je velmi pravděpodobné, že jednání o pomoci ekonomické, pravděpodobně i o pomoci vojenské, probíhají. Otázka je, nakolik si něco takového může Čínská lidová republika v atmosféře celosvětového vzedmutí podpory pro Ukrajinu politicky dovolit. Pokud by přistoupila ke konkrétní vojenské pomoci, například dodávce zbraňových systému, tak by se to velmi negativně odrazilo na jejím mezinárodním renomé,“ shrnul Hála.