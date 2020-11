Rusko a Turecko: dávní rivalové, kteří se potřebují. Jiskry konfliktu na mnoha frontách úspěšně dusí

Takticky je to pro Rusko podle šéfa Ruské rady pro mezinárodní věci Andreje Kortunova úspěch. „Strategické výzvy však trvají. Především pokračuje pronikání Turecka do oblasti našeho vlivu a posílení jeho pozic. Je jasné, že Turecko bude pro Ázerbájdžán stále důležitějším partnerem. Pozice Ruska je ohrožena,“ dodává .

Staletí válek impérií

Kavkaz je tradičním místem střetů od dob, kdy byly obě země říšemi. Sílící moc ruského cara do jeho severního podhůří pronikala od konce 16. století. Zabíral to, co slábnoucí osmanský sultán nedokázal udržet.

Ruský pohled na tento proces shrnul pro list Pravda expert státního Ruského institutu strategického výzkumu Adžar Kurtov: „Turecko ovládalo velkou část Kavkazu. O území se tam v poměrně divokých válkách přetahovalo s Persií, než se konečně objevila Ruská říše, která tam ustavila pořádek a mír.“

Společná hranice se v důsledku „sbírání ruských zemí“, jak Rusové nazývají své v zásadě koloniální výpady, stále prodlužovala. Boje se rozšířily do stepi na sever od Černého moře a postupně i na Balkán. Tam se car pasoval do role ochránce křesťanských poddaných Istanbulu. Rusko-turecké války byly stálicí téměř 350 let až do první světové války.