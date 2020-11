Začátek i konec, Evropa i Asie. Mapy ukazují, že Kavkaz je „země mezi“

S trhy je Ázerbájdžán propojen dvěma ropovody: první vede od roku 1997 do Ruska, druhý od roku 2005 přes Gruzii do tureckého přístavu Ceyhan. Odtud po moři míří mimo jiné do Česka, kde pokrývá asi třetinu spotřeby.

Na první pohled to vypadá, že ropovod Baku-Tbilisi Ceyhan (BTC) vede nepochopitelně dlouhou oklikou. „Zeměpisně by trasa ropovodu vedoucí skrz Arménii dál do Turecka byla nejkratší a ekonomicky nejlevnější cestou, jak transportovat kaspickou ropu ke Středozemnímu moři,“ potvrzují členové autorského týmu sborníku The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil Window to the West. Kvůli konfliktu o Náhorní Karabach se ale trasa Arménii vyhýbá a vede přes severnější Gruzii.