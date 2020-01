Boj o ropu i prestiž. Libye je strategickou zemí, k míru má ale stále daleko

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se ve středu v Istanbulu shodli, že by se zástupci Haftarových a Sarrádžových sil měli sejít k jednání „s cílem ukončit utrpení libyjského lidu“.

V Libyi se hraje o vliv nad zemí oplývající ropou, o kontrolu nad důležitou přestupní stanicí migrantů do Evropy, o roli islámu v politice i o prestiž na diplomatickém a mocenském poli. Válka, která od pondělního dobytí Syrty jednotkami Chalífy Haftara znovu nabrala na obrátkách, proto přitahuje pozornost regionálních i světových mocností.

Na západní straně libyjské fronty stojí Vláda národní jednoty premiéra Faíze Sarrádže uznávaná OSN, která sídlí od března 2016 v Tripolisu. Z východu na ni od jara útočí Libyjská národní armáda (LNA) bývalého povstaleckého generála Chalífy Haftara, kterou vlažně podporují kmeny Tuarégů na jihu. V rozlehlé poušti také operují lokální ozbrojené kmeny a islamistické bojůvky.

Sázka na ropné kontrakty se Sarrádžem

Sarrádžova Vláda národní jednoty spoléhá především na podporu Turecka. To se za ni postavilo zcela otevřeně a na začátku ledna začalo do země přemisťovat vlastní vojáky. Podle webu Foreign Policy má dva hlavní motivy: posílení své čím dál izolovanější mocenské pozice v regionu a snahu ukořistit co nejvíc ze zásob ropy a plynu na dně východního Středozemního moře. Se Sarrádžem nedávno podepsalo smlouvu o námořní hranici, která rozezlila ostatní země v oblasti.