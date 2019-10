Nepřítel mého nepřítele je mým přítelem. Aliance v syrské válce se řídí pragmatickými zájmy

Třetí motivací aktivního zapojení do války jsou migranti a uprchlíci. Do Turecka jich ze Sýrie utekly miliony a přes tři a půl milionu jich v zemi zůstává. Ekonomický růst se zpomaluje a pro takto početnou skupinu lidí bez zázemí, dobré znalosti jazyka nebo kontaktů je čím dál složitější vyžít. Jejich přežití lepí státní kasa a společností se nese nesnášenlivost. „Pokud se jim podaří tímhle způsobem alespoň některých z nich zbavit, tak to bude pro Turecko velká úleva, protože představují hodně velkou zátěž,“ vysvětluje Pelikán.

Erdoganův plán je na první pohled jednoduchý: vytvořit zónu, do níž by Syřany odvezl, a tak se jich zbavil. Při bližším ohledání má však trhliny. „Řada z těch obyvatel, kteří tam budou odsunuti, z té oblasti nepocházejí. Pořád budou vnitřními uprchlíky,“ upozorňuje Čejka.

Další trhlinou je, že nikdo kromě Turecka si zónu nepřeje. Není také jasné, kdo by území spravoval. Pokud by to měli nadále být Turci, stálo by je to spoustu peněz i životů hlídkujících vojáků a policistů. Není ani jisté, že se jim oblast vůbec podaří dobýt.

Čejka také upozorňuje, že části území, které si Turecko vytyčilo jako cíl své operace, byly před válkou obývány Araby nebo Turkmeny a Kurdové v nich byli v menšině. A dodává poslední Erdoganovu možnou motivaci: ukázat se na vnitropolitické scéně jako silný a rozhodný vůdce.

Írán

Dalším státem aspirujícím na status blízkovýchodní velmoci je Írán vedený šíitským teokratickým režimem. Ten je v uskutečňování svých představ o dost dál než Turecko. Podporuje Hútíje v Jemenu, kteří dělají těžkou hlavu největším regionálním konkurentům Saúdům. Má značný vliv na Hizballáh formující libanonskou politiku a komplikující život Izraeli, ovlivňuje od americké invaze politiku Iráku skrze tamní šíity a dlouhodobě spolupracuje s Asadem v Sýrii.

Spojenectví Asada s ajatolláhy v Teheránu je opět založeno na nepřátelství okolního světa. Oba jsou protivníky sunnitských států v čele se Saúdskou Arábií, oba by rádi viděli místo Izraele na mapě nápis Palestina a oba jsou párii mezinárodního společenství, s nimiž se málokdo vůbec baví. Trochu na sebe zbyli.

Spojuje je sice příbuznost alávitů se šíity, ta je však složitá. Mnozí šíitští duchovní nepovažují alávity vůbec za muslimy. Většina jich však od 70. let 20. století alávity přijímá. Čím dál důležitější je proto pro Írán podle Pelikána v Sýrii také ideologické působení.