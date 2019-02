Co prozradí o Rusku mapy? Je to obr s prokletou rovinou uvězněný v zamrzlém moři

Rusko je obrovské. Vlak z Petrohradu do Vladivostoku jede celý týden. Letadlo to zvládne za necelých deset hodin, což je o něco víc než z Londýna do New Yorku. Rusko sousedí s Norskem, s Ázerbájdžánem i se Severní Koreou. Evropská unie by se do něj vešla skoro čtyřikrát, Čína nebo Spojené státy jeden a tři čtvrtě krát.