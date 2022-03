Boj o města útočníka vyčerpává, civilisty zabíjí. Neplatí při něm běžná pravidla války, ukázala analýza

Vojenská akademie Spojených států amerických je vojenská akademie ve West Pointu, části města Highlands v americkém státě New York. Jde o součást tréninkového, výcvikového a výukového centra americké armády. Právě zde se vzdělává většina nových důstojníků Armády Spojených států amerických.

Nyní je tato studie důležitá i pro situaci Ukrajiny – ruské plány počítají s obsazením a kontrolou ukrajinských metropolí. Jak zní poučení z bojů o Mosul?

Téměř roční bitva

Bitva o Mosul začala 16. října 2016 a skončila 20. července 2017, kdy bylo zlikvidováno poslední centrum obránců. K bitvě došlo mezi bojovníky takzvaného Islámského státu (IS) na jedné straně a iráckými bezpečnostními silami podporovanými mezinárodní koalicí na straně druhé. Mosul bránilo přibližně tři tisíce až dvanáct tisíc bojovníků IS. Útočící síly tvořila nesourodá koalice čítající přes sto tisíc bojovníků.

Mosul byl de facto hlavním městem IS od června 2014, kdy odtamtud vyhnal špatně vycvičené a nedostatečně vybavené jednotky irácké armády. Na obranu se tak mohl připravovat více než dva roky, útočník měl na plány méně času.

Plán na dobytí města počítal s třífázovou operací: město mělo být obklíčeno, pak měly být narušeny klíčové komunikace, zejména mosty, což by IS bránilo v přesunu z levého břehu řeky Tigris na pravý. Útoky pak měly směřovat na jednu polovinu města rozděleného tímto tokem tak, aby IS nemohl tamní síly snadno posilovat.