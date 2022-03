Vojenská univerzita simulovala ruský útok proti Ukrajině. Agresor podle ní dělá strašlivé chyby

Takové hry se používají už stovky let, na začátku 20. století se díky jejich vlivu začaly vyvíjet i deskové hry pro širokou veřejnost na podobném principu.

Jedná se o simulaci konfliktu, kdy se dvě skupiny vojenských expertů chopí velení nad dvěma armádami. Ty jsou popsané nějakými vlastnostmi, musí se řídit nějakými pravidly tak, aby simulovaný konflikt co nejvíce odpovídal realitě.

Ve hře byla velká část ukrajinského letectva zničena na zemi v důsledku úderů řízenými střelami Kalibr a Kh-101 i přímých akcí s podporou speciálních operací a náletů. Zbytky byly přečísleny a rychle zničeny ve vzduchu, přičemž některé stroje byly sestřeleny z Ruska systémy protivzdušné obrany, jejichž dosah zasahoval do ukrajinského vzdušného prostoru.

Ačkoli tedy počet skutečných úderů, které Rusové provedli v prvních 24 hodinách konfliktu, téměř přesně odpovídal tomu, co Rusové použili ve válečné hře, jejich dopad byl podstatně odlišný.

Navíc za cenu ztráty 30 až 40 letounů získali Rusové ve válečné hře vzdušnou převahu, protože ukrajinské letectvo bylo prakticky zlikvidováno do třetího dne válečné hry. Nějaké zbytky v simulaci pravděpodobně přežily, ale schopnost Ukrajiny operovat na úrovni letek byla neutralizována.

„Většina simulace se dala očekávat na základě toho, co víme o ruském způsobu vedení války. Hra se však v několika zásadních aspektech lišila od toho, co většina analytiků před válkou očekávala. Zaprvé, množství palby použité ve válečné hře bylo jen zlomkem toho, co měli Rusové k dispozici,“ popsali zástupci Marine Corps University.

„Na začátku kampaně se také Rusové vyhýbali úderům na čtyři regionální ukrajinské velitelské a řídící štáby, aby jim umožnili sdělit svou kapitulaci v případě pádu vlády. Právě proto zůstala tato velitelství po celou dobu válečné hry funkční a efektivní, protože Rusové zaměřili většinu svých dostupných úderů na velké vzdálenosti na získání vzdušné nadvlády. Tato velitelství se začala dostávat pod intenzivní tlak, právě když hra skončila,“ doplnili.

Vědci předvídají nevybíravé ruské údery

„Tím, že se válečná hra rozcházela se západními interpretacemi ruského způsobu vedení války, věrně kopírovala to, co jsme většinou viděli v prvních dnech skutečných ruských vojenských operací. Zjevná zdrženlivost Ruska pohřbít ukrajinskou armádu pod palbou překvapila mnoho západních pozorovatelů. Byl to však téměř přesný postup, který Rusové podnikli ve válečné hře,“ konstatovali také vědci.

Letecké a raketové údery na herním poli probíhaly před zahájením pozemní ofenzivy, zatímco ve skutečnosti Rusové zřejmě dali přednost zahájení úderné kampaně současně s pozemní ofenzivou. „S pokračováním konfliktu a rostoucí frustrací Rusů z toho, že se jim nepodařilo rychle zlomit ukrajinský odpor, se však dá očekávat, že se Rusové vrátí ke svému typu a začnou svou drtivou převahu v dělostřelectvu a letectvu využívat mnohem nevybíravěji,“ předpovídají autoři výzkumu. Aktuální zprávy z ukrajinských bojišť naznačují, že právě to se teď opravdu děje.