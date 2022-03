Radiace po ruském útoku na jadernou elektrárnu neuniká. Bloky vydrží i náraz stíhačky

Reaktorové bloky podle něj nejsou v provozu všechny, funguje jenom jeden, a to navíc pouze na 60 procent kapacity. Bloky 2 a 3 jsou kontrolovaně uzavřené, bloky 5 a 6 jsou držené v rezervě. „Situaci velmi pečlivě sledujeme. Jsme připraveni zasáhnout a provést kontrolu v zasažené elektrárně, ale také v Černobylu.“

Výbuch jaderné elektrárny při ostřelování nehrozí ani podle člena představenstva společnosti ČEZ a bývalého šéfa jaderné elektrárny Temelín Bohdana Zronka. „Na to je materiál, co je v jaderných elektrárnách, naprosto nevhodný. Na druhou stranu to, co může nastat, je ztráta chlazení paliva v reaktorech a případné poškození paliva, potenciálně až únik radioaktivních látek. To už by ale musel nastat celý řetězec selhání v důsledku přímo násilného poškození. Tomu zatím podle informací, které máme, nic nenasvědčuje,“ říká Zronek.