Ruská strategie přechází do další fáze. Přestanou šetřit civilisty, varuje analytik Smetana

Existuje zjevná řada faktorů, dle kterých se lze domnívat, že Rusko svůj plán podcenilo, tvrdí bezpečnostní analytik Smetana. Jde především o rychlost, jakou chtělo být schopno dosáhnout svých strategických cílů, a také o ukrajinskou schopnost efektivně se bránit.

Nyní víme, že jedním z hlavních cílů bylo vyhnout se přímým střetům a dostat se co nejrychleji do Kyjeva ze severu, objasnil Smetana. Širším cílem bylo dosáhnout toho, aby se Ukrajina vzdala ve velmi krátké době s co nejmenším množstvím ztrát, jak na straně ruských vojáků, tak na straně ukrajinských civilistů, přiblížil. To by potom umožnilo dosažení takzvaných maximalistických politických cílů.

Předčasné nadšení na Twitteru

Analytici se dle Smetany ale obávají, že optimismus mnoha lidí například na sociálních sítích, je předčasný. Uživatelé mohli dostat pocit, že válka brzy skončí a Ukrajina se vyhne civilním obětem.

Prvotní cíl vyhýbat se civilním obětem přechází do další fáze a nastává frustrace na ruské straně, varuje Smetana. „Prvotní plán nevychází a dochází k tomu, co ruská armáda umí velice dobře, a to je například využití dělostřelectva. Civilních obětí pravděpodobně v příštích dnech uvidíme výrazně více, ať už kvůli dělostřelectvu, či útokům ze vzduchu,“ řekl.

Kromě nasazení nebezpečnějších zbraní se mluví i o sabotérech, takzvané Wagnerově skupině a také jednotkách čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova.

Podle Smetany jsou tito bojovníci obávaní především kvůli jejich motivaci zapojit se do války. „Na jedné straně Ukrajina ukázala velkou úroveň odvahy a schopnosti se bránit, to se nedá úplně říct o té ruské straně. Hodně vojáků nemělo jasné povědomí, do čeho jde, nemají silnou motivaci. U některých čečenských jednotek je obava, že je jejich morálka vysoká a že si nebudou brát servítky, co se týče civilního obyvatelstva,“ dodal.