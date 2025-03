Panuje chaos. Lidé se bojí dalších otřesů, říkají Češi v Bangkoku

V Bangkoku prozatím zůstane. „I když nevím, jestli se chci vrátit domů, protože budova, ve které bydlím, je v blízkosti další, která vypadá, že je na spadnutí. Známí mi řekli, že obyvatelé mají zůstat venku. Je tu velký park Benchakitti, kam se přesunula spousta lidí, takže tam půjdu i já. Je to velké veřejné prostranství, takže by tam nemělo nic hrozit,“ naznačil Kouřil svůj plán.

„Když se to stalo, byl jsem v kanceláři. Rychle jsme se evakuovali a vyběhli před budovu. Zejména na schodišti jsme zemětřesení pocítili opravdu hodně a měli jsme strach, ale naštěstí máme kancelář v prvním patře. Další kolegové, co pracují asi ve čtyřicátém, zažívali pravděpodobně úplně jiné emoce,“ přemítal Kouřil.

Michael Jenis, další z Čechů nacházejících se v Bangkoku, mluvil v rozhovoru pro ČT24 o panice a chaosu také. „Zejména z toho důvodu, že se lidé v řádu tisíců snažili dostat z nadzemek pryč. Byli jsme svědky toho, kdy klouzali po schodech, protože se snažili dostat dolů co nejrychleji,“ popsal Jenis a chválil thajské bezpečnostní složky. „To je tady na pět hvězdiček pokaždé. Všichni přesně vědí, co mají dělat,“ doplnil turista, jenž je v metropoli asijské země už popáté.

„Panuje totiž chaos. Většina obchodů a restaurací je zavřená, metro nefunguje a autem se nedá dostat nikam. Kolují informace, že by další otřesy měly přijít ještě dnes (v pátek) nebo během dvou až tří dnů,“ dodal Kouřil.

Tak silné zemětřesení nicméně nepamatuje. „V Karviné jsme nějaké otřesy mívali často, ale tohle jsem v životě nezažil. Pohybovala se s námi celá podlaha a měli jsme pocit, že s námi chce odjet,“ pokračoval Jenis s tím, že se v Bangkoku na několik hodin zastavil svět.

„Všechny mrakodrapy byly vylidněné. V každém z nich proběhla evakuace, stejně tak i v nemocnicích. Ten, kdo zná Bangkok, by ho opravdu nepoznal,“ dodal Jenis.

Ministerstvo zahraničí nemá informace o zasažení Čechů

Česká diplomacie zároveň oznámila, že nemá zprávy o tom, že by zemětřesení zasáhlo české občany. Podle mluvčího resortu Daniela Drakea eviduje systém Drozd v Thajsku celkem 396 Čechů, v Myanmaru čtyři. „Máme velmi dobré napojení na složky záchranného systému Thajska. To znamená, že přes tamní policii dostáváme průběžně informace o tom, co se děje,“ doplnil velvyslanec Pavel Pitel.

Ambasáda podle velvyslance oslovila všechny české občany, o kterých po celém Thajsku ví. V některých částech země, které jsou hojně navštěvovány turisty – jde například o ostrovy Phuket nebo Koh Samui – otřesy vůbec cítit nebyly.