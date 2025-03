Myanmar a Thajsko zasáhly ničivé otřesy, jsou hlášeny první oběti

Thajsko, stejně jako Myanmar, zasáhlo v pátek zemětřesení, v Bangkoku se zřítila stavba třicetipatrového mrakodrapu, v troskách jsou podle AFP desítky dělníků. Premiérka Petongtán Šinavatrová vyhlásila v metropoli nouzový stav. Z otřesy zasažených oblastí jsou hlášeny první oběti. Tuzemské ministerstvo zahraničí nemá zprávy, že by zemětřesení zasáhlo české občany, v podobném duchu se vyjádřily i cestovní kanceláře.

Zemětřesení bylo cítit ve velké části Thajska, nejvíce v severní a střední části země. „Slyšel jsem ten hluk, když jsem spal doma, tak jsem v pyžamu vyběhl z budovy, co nejdál to šlo,“ řekl agentuře AFP například obyvatel severothajského města Čchíengmaj.

Podle agentury AP se v Bangkoku znatelně kývaly budovy, z nichž v obavách z jejich zřícení vybíhali lidé. Řada jich pak zůstávala na ulicích pro případ, že by přišly další otřesy. Zřítil se i rozestavěný mrakodrap, v jehož troskách podle dostupných informací zůstaly desítky dělníků.

„Zhruba kolem 7:30 našeho času došlo k velmi citelným otřesům, které trvaly dvě až tři minuty. Na první pohled to bylo velmi děsivé. Většina lidí vyběhla ven na ulice a čekali, co se bude dít dál. Naštěstí v širším okolí ambasády nejsou viditelné materiální škody,“ přiblížil pro ČT24 před desátou hodinou český velvyslanec v Thajsku Pavel Pitel.

Češi v Thajsku

Ministerstvo zahraničí nemá zprávy, že by zemětřesení zasáhlo české občany. Podle mluvčího resortu systém Drozd v Thajsku eviduje 396 Čechů, v Myanmaru čtyři. „Máme velmi dobré napojení na složky záchranného systému Thajska. To znamená, že přes tamní policii dostáváme průběžně informace o tom, co se děje,“ dodal Pitel.

Ambasáda podle velvyslance oslovila všechny české občany, o kterých po celém Thajsku ví. V některých částech země, které jsou hojně navštěvovány turisty – například ostrovy Phuket nebo Koh Samui – otřesy vůbec cítit nebyly.

Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake řekl, že lidé se obracejí na české ambasády s dotazy, co dělat. Resort doporučuje registraci v systému Drozd. Všechny lety do thajského hlavního města Bangkoku a z něj jsou provozovány v normálním režimu, uvedlo thajské ministerstvo.