Sankce vrátí Rusko o 20 let zpět, říká Rusnok. Podle Švejnara si Evropa může dovolit ještě tvrdší postup

„Polsko navrhuje co nejdříve zařadit obchodní blokádu do balíku sankcí,“ uvedl v sobotu polský premiér Morawiecki. „Musela by se na tom shodnout celá sedmadvacítka,“ vysvětluje Stanjura, proč nepovažuje návrh za realistický. „Evropští lídři se ve Versailles dohodli na odstřižení od ruského plynu, ale jako realistický byl uznán až rok 2027,“ připomněl Stanjura.

„Co jsem slyšel od kolegů ministrů financí z jiných zemí, myslím si, že ten návrh nezíská podporu,“ řekl s tím, že česká pozice k tomuto návrhu ještě není jasná a premiér Petr Fiala (ODS) o tom má ještě hovořit se členy vlády, prezidentem i se sociálními partnery na tripartitě.

Stanjura ale dodal, že se připravuje pátý balíček sankcí Evropské unie, a ministr už v Bruselu prezentoval návrh České republiky, aby v jeho rámci byly od bankovního systému SWIFT odstřiženy všechny ruské banky a byly uzavřeny přístavy pro všechny ruské lodě. Zároveň česká vláda navrhuje prohloubení sektorových sankcí a izolaci Ruska ve všech mezinárodních organizacích. „V mnoha Rusko stále působí,“ podotkl ministr.