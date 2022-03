„Budeme rádi za černou nulu na konci roku.“ Guvernér ČNB se obává dramatického snížení růstu

„Bohužel takto poskládaná inflační nálož způsobí, troufám si říct, možná až nějakou recesi nejen v české, ale i evropské ekonomice. Obávám se, že se růst sníží dramaticky. Budeme rádi za černou nulu už na konci tohoto roku. Promítne se to bohužel zejména do roku 2023,“ uvedl guvernér.

K válečnému konfliktu se přidávají předešlé problémy v dodavatelských řetězcích. Upozornil na propad reálných mezd až o osm procent. Tato kombinace podle něj představuje mimořádný šok, jaký česká ekonomika v podstatě nezažila třicet let.

Jako velmi reálný odhad okomentoval Rusnokův výrok analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. „Pokud válka neskončí během několika týdnů, nedivil bych se ani recesi za celý rok 2022,“ dodal.

Válka je nedaleko, jsou nastavené sankce, inflace dále zrychluje, existují další problémy s dodavatelskými řetězci, to vše podle Dohnala nepochybně postihne ekonomickou aktivitu. Co ji naopak postrčí, je případné a kýžené zapojení desítek tisíc ukrajinských žen do pracovního procesu, podotkl.