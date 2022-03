Inflace v únoru zrychlila na 11,1 procenta, ceny jsou nejvyšší od června 1998. Vliv války se ještě projeví

Analytici v odhadech upozorňovali, že do únorové inflace se ještě nepromítne ruská agrese vůči Ukrajině. Od 24. února, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, na světových trzích prudce rostou ceny ropy a zemního plynu, oslabila také koruna.

Letos v únoru proti předchozímu měsíci zdražila elektřina o 3,2 procenta, zemní plyn o 5,6 a tuhá paliva o 2,2 procenta. Při nákupu potravin platili lidé více zejména za zeleninu, a to o téměř šest procent. Ve srovnání s lednem naopak zlevnilo maso o dvě procenta a vejce o čtyři procenta. Ceny pohonných hmot se o čtyři procenta zvýšily.

Pravděpodobnost, že v březnu meziroční inflace stoupne nad 12 procent, je podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka velmi vysoká. „S ohledem na současný vývoj na trhu s komoditami je zároveň pro letošek nutné počítat s ještě výraznějším růstem spotřebitelských cen. To, zda se bude v souhrnu za letošní rok inflace nacházet pouze kolem deseti procent, a nebo bude opravdu výrazněji nad deset procent, bude záviset jednak na tom, jak rychle se stabilizuje situace na trzích a válka na Ukrajině a zda nakonec vláda přece jen nepřistoupí k zavádění cenových stropů či dočasnému snížení DPH,“ míní.

Hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč upozornil, že nejen pro českou ekonomiku, ale i pro Evropu se obecně rýsuje stagflační scénář, kdy vysoké ceny energií a zřejmě i potravin potáhnou inflaci nahoru, zároveň ale budou mít nepříznivý vliv na reálné disponibilní příjmy v ekonomice, a tím na celkový výkon ekonomiky. „Za celý rok 2022 bude průměrná inflace s veškerou pravděpodobností dvouciferná, tedy nad úrovní deseti procent, a to i při předpokládaném zmírnění meziroční inflace v letošním druhém pololetí,“ upozorňuje.

„I když inflace trhá rekordy, nejspíše ještě neřekla své poslední slovo. Ostatně každý vidí, jak se každým dnem zvyšují ceny pohonných hmot, které březnovou inflaci dotlačí až k 12 procentům. Takto silný růst cen samozřejmě nebudou moci v letošním roce reflektovat mzdy, a proto je třeba počítat s ještě rychlejším poklesem kupní síly obyvatel, který se posléze propíše i do tržeb obchodníků, spotřeby i HDP,“ konstatuje hlavní ekonom Creditas Petr Dufek. I podle něj centrální banka na březnovém zasedání nejspíš zvýší základní úrokovou sazbu na pět procent.

Válka může ekonomiku poškodit více než pandemie

Případná vleklá válka na Ukrajině by ale mohla evropské ekonomice způsobit mnohem výrazně větší škody než pandemie covidu-19. V rozhovoru s listem Financial Times to řekl šéf německého automobilového koncernu Volkswagen Herbert Diess.

Narušení globálních dodavatelských řetězců v důsledku ruského útoku na Ukrajinu a protiruských sankcí by podle Diesse mohlo vést k obrovskému zvyšování cen, nedostatku energie a k inflaci. „Mohlo by to být velmi riskantní pro evropskou i německou ekonomiku,“ míní šéf největší evropské automobilky.

Rusko je klíčovým světovým dodavatelem řady komodit, od plynu až po palladium. Dosavadní sankce a vyhlídky na možnou odvetu Kremlu v podobě zastavení dodávek plynu do Evropy už vyvolaly výkyvy na trzích s energií.

„Tato válka představuje obrovskou hrozbu pro Německo a pro Evropu,“ uvedl Diess. Upozornil, že nárůst inflace by mohl vytvořit velký tlak na evropské spotřebitele. V únoru míra inflace v zemích eurozóny vystoupila na rekordních 5,8 procenta. Předpokládá se, že během letošního roku se vyšplhá až na sedm procent.

Energetická závislost Evropy na Rusku již vedla k neshodám kolem sankcí. Německý kancléř Olaf Scholz ve středu uvedl, že nevidí možnost okamžitého bojkotu ruské ropy a plynu, jako to v úterý učinily Spojené státy.

Rusko se podílí 45 procenty na dovozu plynu do Evropy. Tento plyn slouží k vytápění domů i k zajišťování energie pro zpracovatelský sektor, upozorňují Financial Times.