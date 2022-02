Ceny energií dál porostou. Adresná pomoc od vlády je dobrou cestou, míní odborníci na energetiku

„Jedním z důvodů je růst cen povolenek. Na tom vydělá státní rozpočet, protože na nich loni do rozpočtu doputovalo 19 miliard korun, letos tipuji, že to bude 30 miliard a zde by se dala nějaká pomoc využít,“ doplnil.

Podle ministra Síkely budou moct firmy, které dávají na energie deset a více procent z celkových nákladů, využít úvěry se státní zárukou. Sedlák upozornil na to, že by podle něj měla vláda sledovat také to, jakým způsobem bude její program fungovat ve vztahu k řešení nákladů cen elektrické energie nebo zemního plynu a případně poskytnout firmám investiční podporu.

Návrhy obsahují i možnost z režimu zrychleně odejít, kdy by nový dodavatel mohl zákazníka převzít i zpětně, od začátku režimu dodavatele poslední instance. A mluví se i o tom, že by úřad ceny DPI přímo stanovoval.

Účinnější dohled nad energetickým trhem má zajistit připravovaná novela energetického zákona. Vláda uvažuje, že by mohl vzniknout státní obchodník s elektřinou. Součástí novely pak mají být i návrhy, které ministerstvu průmyslu a obchodu předložil Energetický regulační úřad (ERÚ). Těch bylo několik desítek - mezi nimi třeba navýšení základního jmění společností, které energie dodávají, nebo jejich povinné pojištění, z kterého by bylo možné spotřebiteli v režimu dodavatele poslední instance (DPI) krýt cenový rozdíl.

Jiný pohled opozice

„Pomoc má být adresná těm, kteří to potřebují, přes příspěvek na bydlení, který se mimochodem zvýšil na asi čtyři tisíce. Má to jít do rodin, které na to skutečně nemají. Co se týká dodavatelů poslední instance, tady vláda fakt zamakala, protože u nich bylo přes 900 tisíc lidí, teď jich tam je okolo 35 tisíc. Tato vláda lidem pomáhá, problémy lidí řeší,“ deklaruje Jan Bartošek (KDU-ČSL).

„Jsme pro plošné odpuštění DPH, je to nejrychlejší forma pomoci, je to forma, která fungovala během listopadu a prosince. Dokonce se snížila inflace asi o jeden procentní bod, nerozumím tomu, proč v tom nepokračovat, když ostatní státy kolem nás pomáhají plošně,“ kontruje poslanec ANO Aleš Juchelka.

„Vláda se snaží vytvořit iluzi, že to je problém nějaké chudiny, ale proboha dopadá to na střední třídu. Energie na bydlení není luxusní zboží, nemusíme ji zdaňovat nejvyšší sazbou DPH, to je nesmysl. Říkám ano, odpustit DPH do července a pak energie přeřadit do pětiprocentní sazby,“ uzavírá Jan Hrnčíř (SPD).