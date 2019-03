Robotů přibývá, ale zaměstnavatelé většinou propouštět neplánují, ukázal průzkum Manpower

„Roboti v roli pracovní síly přibývají, ale lidé také. Náš výzkum už tři roky ukazuje, že většina zaměstnavatelů plánuje v důsledku automatizace zvýšit či udržet počet zaměstnanců. Technologie nezmizí a my jakožto lídři musíme vymyslet, jak propojovat lidi a stroje,“ říká generální ředitelka ManpowerGroup pro Česko a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

Nicméně průzkum také ukázal, že v Česku si zatím firmy dopad automatizace neumí moc představit a 92 procent z nich si myslí, že zatím nebude žádný. Platí ale, že globálně z jednačtyřiceti procent firem, které budou v následujících dvou letech automatizovat některé činnosti, 24 procent vytvoří i nová pracovní místa. V Česku pak automatizuje pouze 22 procent firem a tři procenta z nich vytvoří nová místa.

Poptávka po digitálních dovednostech roste: kvalifikace rychle zastarávají

Automatizace každopádně mění dovednosti, které firmy u svých pracovníků potřebují. Například poptávka po IT dovednostech roste stále, a to výrazně a rychle: 16 procent firem očekává nárůst počtu IT zaměstnanců pětkrát víc, než kolik jich očekává pokles. V Česku jich čeká růst deset procent a žádná pokles.