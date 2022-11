Může se stát něco mnohem horšího, musíme zahustit protivzdušnou obranu, říká Šedivý

Původně média informovala o tom, že na východ dopadla ruská raketa. Polské úřady ale byly zdrženlivé a agentura AP ve středu ráno s odvoláním na tři nejmenované americké činitele uvedla, že podle předběžných zjištění zřejmě vypálily raketu ukrajinské ozbrojené síly, které mířily na přilétající ruskou raketu. Že tomu tak patrně bylo, prohlásil ve středu po poledni také polský prezident Andrzej Duda.

Aktuální případ není prvním incidentem rusko-ukrajinského konfliktu mimo území Ukrajiny. Už dříve se ocitl jeden z bezpilotních prostředků dokonce až poblíž Záhřebu v Chorvatsku. Další dopadl na území Rumunska a Moldavska. Situace je však nyní odlišná v tom, že se jedná o raketový systém, upozornil Šedivý. „Na situaci musíme reagovat. Protože celkově se intenzita bojů na Ukrajině zvyšuje a zvyšuje se počet používaných raketových systémů,“ všímá si.

„Měli bychom očekávat, že se to může stát i v budoucnosti. A může se stát něco mnohem horšího. Například právě při technickém selhání nějaké bojové rakety, která ponese dejme tomu čtyři sta kilogramů klasické nálože, a to by skutečně byly velmi významné dopady,“ varuje Šedivý.