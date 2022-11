Zelenskyj pro ČT: Spokojíme se jen s vítězstvím, ale Rusové musejí ustoupit

Těžko říct. Myslím, že nezměnila jen mě, ale celou zemi. Všechny ukrajinské občany a nejen je. Vy jste řekl, Michale, že jste tu dříve byl a byl jste tu delší dobu. Myslím, že sám cítíte, jak válka mění lidi i to, co vybudovali. Každého člověka změní jinak. Někoho bohužel zlomí, někdo před ní uteče a někdo zesílí. Jsem šťastný, že tato válka posílila Ukrajinu a naši společnost a sjednotila lidi. Také mě těší, že jsme posílili a stmelili Evropu.

Zmínil jste hodně změn, ale překvapila vás Ukrajina? Jsem si jistý, že ano. Určitě jsem si předtím nemyslel, že můžeme tolik vydržet, a navíc s tak povznesenou náladou. Nelitujeme se a ani nás není třeba litovat. Nejenže jdeme skrz tuto válku, tuto tragédii, my skrz ni běžíme. Jsem překvapený, že Ukrajinci, my všichni jsme toho schopni.

Myslím, že jsem se změnil stejně jako náš lid. Všichni jsme pochopili, že jsou tu i nadbytečné věci, kterým není potřeba obětovat život. Práce, podnikání, peníze, počasí, kalendář. To, co jste říkal, jaký je den, to všechno jsou detaily, maličkosti. Doprovází vaše poslání a to je velice jednoduché. Rodina, děti, rodiče a země. To jsou ty hlavní věci. Myslím, to nadbytečné jsme odsunuli stranou, všichni jsme dospěli. Děti jsou dospělejší, říkám dospělejší, protože nemůžu říct, že jsme zestárli, to moc dobře nezní. Určitě jsme zmoudřeli.

Víc než sto tisíc lidí se zúčastnilo včerejší (nedělní, pozn. red.) demonstrace v Praze, viděl jsem to. Na fotografiích a videích jsem viděl, kolik lidí přišlo. Rusko předtím také organizovalo demonstraci, vím, že to byla připravená akce, ale potom vyšli lidé sami. Nemáme peníze na hry, které má rádo Rusko - investovat do informační války v zahraničí. Máme rozpočtový deficit, jsme ve válce. Všichni ti lidé nevyšli kvůli penězům, ale podporují Ukrajinu ze srdce a já jsem jim vděčný. V neděli byla podpora obrovská, je to nesmírně inspirující a motivující.

Myslím si, že vydržíme a zastavíme Rusko. Protože když to neuděláme, tak bude i u vás. Jsem si jistý, že Rusko půjde všude, kde mělo za dob Sovětského svazu geopolitický vliv. Proto si myslím, že vytrváme, a Češi musí vědět, že tu bojujeme i za ně. Myslím si, že to cítí, a proto jsem jim vděčný za podporu.

Češi jsou naši přátelé a partneři. Přijali zhruba 450 tisíc Ukrajinců. Copak Česko nemá vlastní starosti? Určitě ano. Nemá vlastní výzvy, kterým musí čelit? Samozřejmě, že má. Ale jsme Čechům opravdu vděční za to, že pro ně nejsme pouhými migranty, ale chovají se k nám jako k sobě rovným. A já to opravdu cítím. Vím, že mohou nastat různé situace, proto bych chtěl poprosit české občany, aby neustávali. Každý se může časem unavit. 450 tisíc lidí, to je opravdu hodně. Kdokoli se může unavit, ale já vás prosím, aby tato podpora přetrvávala, Ukrajinci na ni nikdy nezapomenou.

Když jste v červnu promlouval k českému parlamentu, zopakoval jste během toho velmi známou frázi z roku 1968: „Buďte s námi, jsme s vámi.“ Cítíte podporu lidí v Česku a české vlády? Cítím opravdu velkou podporu od českých občanů. Nejen že tu podporu cítím, ale dokonce ji vidím. Nejsou to pouze mé pocity, je to to, co opravdu vidím. A buď ta podpora tu je, nebo není. Víte, není potřeba ji dokazovat. Hned vidíte, kdo jsou vaši přátelé a kdo nepřátelé.

Pojďme se teď bavit o formálnějších věcech. Uskutečnilo se společné jednání české a ukrajinské vlády. Vy jste zmínil zvláštní vztahy, které obě země mají. Myslíte si, že toto setkání pomůže posunout tyto vztahy na vyšší, novou úroveň?



Jsem si tím jistý. Vím, že setkání mezi vládami našich zemí bylo velmi vřelé. Neznám všechny detaily toho, co představitelé vlád projednali, s těmi mě zítra seznámí premiér. Už dnes jsme ale s premiérem probrali důležitá jednání o bezpečnosti. Všichni chápou…, nejen teď, ale i po této válce se všichni budou snažit zajistit bezpečí. Myslím, že právě bezpečnost bude nejdůležitější.

Ve své zemi Rusko porazíme. Ale to neznamená, že se nevrátí za deset nebo dvacet let. Nevíme, co bude dělat. Rád bych věřil, že Moskva změní svůj postoj ke světu a ke své společnosti – že ji přestane podceňovat, dá jí volnost a otevře dveře demokracii. Rád bych tomu věřil, ale uvidíme.

Každopádně se musíme postarat o vlastní bezpečnost. Jde o bezpečnost na hranicích, v ulicích a také musíme zajistit obranu státu. My jsme připraveni, že na tom budeme pracovat. Dnes jsme to my (s premiérem) i naše vlády důkladně probírali. Jsem pro to, abychom v oblasti obrany posílili vzájemné vztahy. Navrhl jsem premiérovi několik věcí, naše týmy na tom budou pracovat.

Je to velice důležité. Vidíte, že priority lidí se změnily, odsunuli to nadbytečné, všem jde o bezpečnost – na nebi, na zemi, na vodě. A my, lídři současného světa, Evropy, ve které se odehrává největší válka za posledních sedmdesát let, my to musíme udělat. Postarat se o bezpečnost, všechno strategicky naplánovat, aby pokolení mladých politiků, která přijdou po nás, v tom mohla pokračovat.

Zmínil jste, že jste několikrát navštívil Prahu. Pomáhá to budovat lepší česko-ukrajinské vztahy, když máte osobní zkušenost s naším hlavním městem?



Vždycky je lepší, když člověk zná i tu společnost, která stojí za lídrem daného státu. Lídrem je ten, koho si daná společnost zvolila. Já českou společnost znám a vím, jaký má vztah k Ukrajincům. Vždy byl velmi vřelý. Byl jsem tam mnohokrát, je to krásná, úžasná země. Má výborné pivo. Je to zkrátka pravda. Pivo je skvělé.

Líbí se mi atmosféra, která v Česku panuje, a tu vytvářejí lidé. Jsou velmi příjemní, super a my jsme s nimi v bezpečí. Nevidím žádnou hrozbu od budoucích pokolení, ale ani od nás. Protože historická paměť bude taková, že jsme si navzájem pomáhali. A já také velice vřele vítám české politiky. Měl byste vědět, že některé světové politiky vítám více nebo méně srdečně – na základě postoje jejich společnosti. Podle toho si o nich udělám první dojem. A až potom zjišťuji, jaký ten lídr ve skutečnosti je.

Kompromis s Ruskem?

Opakovaně hovoříte o mezinárodní podpoře. Je těžké ji udržet?



Velice těžké.



Tlačí vás někdo, abyste s Ruskem uzavřeli kompromis?



Myslím, že takové země jsou. Já se k tomu nechci vyjadřovat, protože to není důležité. Nátlaku nepodlehnu, už jsme něco podobného dříve zažili, není to pro nás nová situace. Vím, k čemu to povede, a nechci k tomu konci dospět. Protože vím, že s takovým státem, sousedem, to nemůže dopadnout dobře.

Musíme budovat pragmatické vztahy, protože Rusko je hrozbou, je velké a vidíme výsledek takové politiky. Během posledních desítek let jsme si nevytvořili silnou bezpečnostní pozici, protože jsme od nich neočekávali natolik agresivní, válečné, krvavé chování. To byla největší chyba naší země, ukrajinské politiky. Nevyvíjejte na mě nátlak, protože my si to nechceme zopakovat. Jedna válka v tomto století je pro Ukrajinu dostačující.



Myslíte, že by to mohla být atomová válka? Protože Rusko vyhrožuje použitím jaderných zbraní.



Popravdě, nejsem si jistý. Nechci to hodnotit, protože Rusko dělá rádo věci přesně naopak. Když slyší nějakou zprávu, tak si řekne: „Jak to ta Ukrajina řekla? Co tím myslí? Řekli, že to tak bude? Tak pojďme udělat opak. Že nepoužijeme jaderné zbraně? Tak pojďme vymyslet, jak bychom je mohli použít.“

Kvůli tomu, že taková hrozba existuje, to vůbec nechci hodnotit. Ale myslím, že bychom se toho neměli bát. Neměli bychom se bát Ruska. Nemyslím si, že vědí, co dělají. Mohou něco udělat, nebo něco neudělat, ale nesmíme brát vážně jejich ultimáta a nátlak na splnění jejich podmínek s tím, že použijí (jaderné) zbraně. Ty věci spolu nesouvisí. Absolutně spolu nesouvisí.