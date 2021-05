Situace médií v EU se zhoršuje, řekla Jourová při příležitosti dne svobody tisku

EK chce také letos přijít s návrhem, který by bránil opakovaným žalobám na novináře ze strany politiků či podnikatelů ve snaze znemožnit jim pracovat. Unijní exekutiva pracuje také na závazných pravidlech, která by svobodu médií chránila účinněji.

Místopředsedkyně EK sleduje rovněž vývoj okolo volby nových radních České televize. „Mám opakované výzvy vůči členům českého parlamentu, aby volili uvážlivě a do rady navolili lidi, kteří mají nejenom profesionalitu, ale jsou schopni i plné nezávislosti,“ řekla Jourová.

„Pokud média nebudou moci dělat svou práci pořádně a svobodně, bude to samozřejmě mít velice negativní dopad na to, jak se naše společnost bude vyvíjet,“ varovala v pondělí Jourová při příležitosti Světového dne svobody médií.

Za zhoršení nezávislosti médií může pandemie i úřední zásahy

Podle nejnovější zprávy nevládní organizace Reportéři bez hranic, která byla zveřejněna na Světový den svobody médií, jsou hlavními důvody pro zhoršení nezávislosti médií ve světě protipandemická opatření, úřední zásahy i ekonomické dopady koronavirové nákazy.

Česká republika se ze 48 států se svobodnými médii umístila na 40. místě, a to stejně jako minulý rok. Na vrcholu žebříčku tradičně skončily skandinávské země. Dokument potvrzuje to, co někteří novináři cítí každý den. Vlády využily koronavirovou pandemii jako záminku, aby jim odepřely přístup k informacím.

„Pandemie tomu velmi napomohla. Koronavirus přinesl samé negativní informace, které se špatně sdělují, a to obzvlášť před volbami. Jsou to věci, co snižují volební preference. Nákaza je katalyzátorem situace, která nastala,“ uvedla ředitelka Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Kateřina Hrubešová.

„Události uplynulého roku nám připomínají, že přístup k důvěryhodným informacím je něco více, než jen základní lidské právo. Může to být také otázka života a smrti,“ řekl generální tajemník OSN António Guterres.

Česko skončilo za Slovenskem

Zatímco Norsko na žebříčku skončilo jako premiant, Slovensko se i přes vraždu novináře Jána Kuciaka umístilo před Českem. Čína se naopak umístila na jednom z nejhorších míst. Nevládní organizace hodnotí situaci žurnalistiky jako „velmi špatnou“, „špatnou“ či „problematickou“ v 73 procentech z celkem 180 zkoumaných zemí.

„Žurnalistika je nejlepší vakcínou proti viru zvaným dezinformace. A Evropa zůstává pro svobodu tisku nejvíce příznivým kontinentem,“ podotkl generální tajemník Reportérů bez hranic Christophe Deloire.

Dopady pandemie při své práci pocítili i čeští novináři. Například na vládní tiskové konference mohou pouze někteří z nich. V tuzemsku podle Reportérů bez hranic důvěru v novináře podkopávají slovní výpady některých vysoce postavených představitelů země. Organizace jako problematickou vidí i koncentraci mediální moci v rukou několika oligarchů.

„Jedním z velkých úskalí pro média je covid jako takový. Pak je zde snížení inzertních a reklamních příjmů či reklamy. Média se potýkají s financováním a přežitím, a to zvlášť ta nezávislá, která nejsou vlastněná oligarchy, politiky nebo vysokými státními úředníky. To jsou média, jež mají službu bránit demokracii,“ dodala Hrubešová.