Šmarda považuje spojení se Stačilo! za historickou chybu, SOCDEM opustí

Předsednictvo SOCDEM vyzvalo ke společnému postupu do říjnových sněmovních voleb Stačilo! koncem června. Na začátku měsíce přitom SOCDEM oznámila, že bude kandidovat sama a začala připravovat kandidátky. Jednání se Stačilo! ukončila už v únoru s odůvodněním, že hnutí se soustředí na antisystémový program místo levicového.

Do úterý jednala uskupení o úpravě kandidátek a společného memoranda. Podle dokumentu sociálních demokratů měli na volitelných místech kandidátek Stačilo! získat místo předsedkyně Jana Maláčová, první místopředseda Lubomír Zaorálek a místopředseda Jiří Nedvěd. Podrobnosti zástupci stran sdělí na společné tiskové konferenci v pondělí. Do té doby se odmítli vyjádřit.

Právě z toho důvodu reagovala na poslední změnu názoru odchodem ze strany řada sociálních demokratů, mimo jiné bývalý ministr Jiří Dienstbier, pardubický hejtman Martin Netolický, senátor Petr Vícha či bývalý europoslanec Miroslav Poche či někdejší poslanec Václav Votava.

Maláčová snahu o spojenectví hájí jako racionální volbu

Výzvu směrem ke Stačilo! vysvětlilo vedení SOCDEM snahou spojit síly proti vládním záměrům a tím, aby nepropadly hlasy pro levici. Maláčová snahu o spojenectví hájí jako racionální volbu, hlasovaly pro ni dvě třetiny předsednictva.

Hnutí Stačilo! se zformovalo před loňskými evropskými volbami, vedle komunistů zahrnuje také Českou stranu národně sociální (ČSNS) a Spojené demokraty - Sdružení nezávislých (SD-SN).

Jako koalice by muselo uskupení získat nejméně jedenáct procent hlasů, jako hnutí, na jehož kandidátkách ale budou členové zakládajících stran, může vstoupit do sněmovny již po zisku pěti procent hlasů. Průzkumy nyní hnutí připisují zhruba pět procent, sociální demokraté by se nepřehoupli nad tři procenta.