Stačilo! je pro SOCDEM logický partner, říká Nedvěd. Podle Dienstbiera jde o sebevraždu

„Sociální demokracie deklarovala, že má několik scénářů, na kterých paralelně pracuje. My jsme se pokusili vyjednat koalici s hnutím Stačilo! už v zimě. V tu dobu se to nepodařilo zejména proto, že jsme se neshodli na zahraničně politických otázkách a měli jsme pocit, že pro hnutí Stačilo! hrají příliš výraznou roli,“ připomněl Nedvěd s tím, že nyní SOCDEM u Stačilo! vnímá určitý posun spočívající ve větším akcentu na sociálně ekonomické otázky, v nichž mají podle místopředsedy Sociální demokracie obě uskupení shodu až 95 procent.

„Současně se změnil svět kolem nás a změnila se politická situace v České republice,“ dodal Nedvěd se zmínkou o plánovaném růstu výdajů na obranu. „Pět procent HDP, o kterých se v tuto chvíli mluví, představuje skoro osmnáct procent všech výdajů v rozpočtu České republiky a znamenalo by to likvidaci některých složek sociálního státu,“ míní.

Nedvěd se vyjádřil i k lidem, kteří se na základě výzvy ke spojení s hnutím Stačilo! rozhodli opustit Sociální demokracii. Vedení strany prý s něčím takovým počítalo. „Asi bych byl špatný místopředseda strany, kdybych řekl, že mi to není líto. Já všem těm lidem, kteří na dlouhá léta spojili své jméno se Sociální demokracií, za jejich práci děkuji. Myslím si, že současně dosáhli svých pozic díky Sociální demokracii, a jestliže se v tuto chvíli naše cesty rozcházejí, je to logický krok, pokud se nedokáží srovnat s demokratickým rozhodnutím předsednictva,“ míní.

Moderátor pořadu připomněl, že při selhání předchozích jednání s hnutím Stačilo! byly právě některé zahraničně politické postoje tím, co Sociální demokracii vadilo. „Program hnutí Stačilo! je také o akcentech. My jsme v zimě vnímali, že akcent je právě na tyto otázky. V tuto chvíli jsme se shodli na tom, že prioritní je záchrana sociálního státu a důraz na socioekonomické věci,“ vysvětlil Nedvěd.

Dienstbier připustil, že jeho hlas na jednání předsednictva byl menšinový, avšak zároveň dodal, že to má širší souvislosti. „Středeční předsednictvo mělo být o schválení kandidátek. Nikdo dopředu nedostal žádný podklad k diskusi, aby se to dalo projednat alespoň na úrovni krajských orgánů,“ tvrdí s tím, že členové předsednictva byli překvapeni, že jim až na místě jednání bylo předloženo memorandum o spolupráci s hnutím Stačilo!

„Takže ten proces za mě nebyl tak zcela demokratický. Byť formálně to hlasování v poměru 24 ku 11 na jednání předsednictva demokratické bylo. To bylo nějaké vyjádření členů předsednictva. Ale že by to bylo projednané v rámci Sociální demokracie třeba se členy strany nebo alespoň s nějakými vyššími krajskými orgány, nic takového se nedalo provést,“ uvedl s tím, že to bylo „předloženo, vnuceno a proválcováno předsednictvem“.

Na otázku moderátora, zda není strana v tak zoufalé situaci, že jiná možnost prostě není, odpověděl Dienstbier tak, že je to otázka politické úvahy a hodnotového postoje. „Já si myslím, že je mnohem lepší zachovat si nějaký charakter, dobré jméno a pověst tím, že se budu důsledně držet sociálně demokratických hodnot a radši s tím třeba prohraji tyto volby a zachovám si kredit pro to, abych se pokusil o návrat v dalších sněmovních volbách,“ prohlásil a dodal, že jde sice o složitou, avšak charakternější cestu.

Každý má někde hranice, říká Dienstbier

Dienstbier hovořil také o tom, jak stranu ovlivní odchod členů a zda ještě neposílí křídlo, které odhlasovalo vůli spolupracovat se Stačilo! „Je asi pravda, že pokud by došlo k nějakému podobnému rozhodování, tak pozice těch, kteří zastávali názor, který ve středu převážil na předsednictvu, může být ještě silnější,“ poznamenal a dodal, že každý má nějakou hranici a schopnost kompromisu, kam až lze ustoupit, aby to nebylo morálně nepřijatelné. „A pro řadu z nás, jak je vidět, překročilo hranici středeční rozhodnutí předsednictva,“ doplnil.

Sociální demokracie už v minulosti s komunisty spolupracovala na krajské či komunální úrovni a mezi lety 2018 a 2021 byla součástí vlády, která stála na jejich podpoře. Dienstbier sdělil, že mu tyto věci vadily, avšak ne natolik, aby vystoupil ze strany. „Do nějakého okamžiku můžete cítit smysl věci někam posunout (…), ale někde to překročí hranici a máte už pocit, že snaha je marná a že už s tím z morálního hlediska nemůžete nebo nechcete být spojován,“ vysvětlil svůj postoj.

Možnou kandidaturu se Stačilo! označil za sebevraždu Sociální demokracie. „I kdyby se povedlo, že dva nebo tři sociální demokraté budou v Poslanecké sněmovně, tak si nejsem jistý, jestli ta strana bude sociálně demokratická ještě jinak než jen podle jména,“ prohlásil a varoval, že mohou nastat i situace, kdy hnutí Stačilo! nepřekoná pětiprocentní hranici nebo kdy budou kandidáti Sociální demokracie „překroužkováni“. „A pak to bude výprask a ještě s šílenou ostudou,“ uzavřel.

Eichler krok považuje za pragmatický, Šídlo mluví o konci Sociální demokracie

Ve druhé části pořadu o vývoji v SOCDEM diskutovali komentátor Listů a ředitel Masarykovy demokratické akademie Patrik Eichler a komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo. Podle Eichlera hledá Sociální demokracie cestu, jak se uchytit a vrátit se do Poslanecké sněmovny. „Spojenectví je z mého soudu velmi pragmatické a je motivované hlavně snahou posílit protivládní tábor v České republice,“ míní.

„Pro mě to je konec Sociální demokracie tak, jak jsme ji znali,“ prohlásil Šídlo, který připomněl, že šlo dlouhodobě o stranu, která hájila a podporovala členství v EU i NATO. „Teď pro to, aby se zbytky té strany zachránily na další čtyři roky, se spojí s politickým hnutím, které jde přímo proti tomu. Sociální demokracie bývala levicová a prozápadní strana. Teď to všechno popřela, tak by proč by tady měla jakýmkoliv způsobem dále přežívat?“ ptal se.