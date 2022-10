Česko patří mezi pět největších podporovatelů Ukrajiny. Kyjev si toho cení, řekl velvyslanec Matula

Český velvylanec na Ukrajině Radek Matula pro ČT24 zmínil, že návštěva ministrů nebyla v plánu, který se pro zahraniční výjezdy připravuje na pololetí, a pak na další pololetí s určitým výhledem.

„Návštěva vznikla dohodou dvou premiérů, kteří se potkali počátkem července na mezinárodní konferenci k problematice rekonstrukce Ukrajiny ve švýcárském Luganu. Tam vznikla myšlenka, že by česká vláda mohla přijet do Kyjeva a že by se uspořádalo společné zasedání vlád. Začal se projednávat termín, pak se objevil návrh 31. října, ten se několikrát potvrdil a udržel se až do dnešního dne. Není to úplně obvyklé. Já vím jen o jednom takovém případě, a to setkání s polskými představiteli někdy počátkem června,“ podotkl Matula.

Premiér Petr Fiala (ODS) už v březnu, krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu, ukrajinské hlavní město navštívil spolu s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a slovinským předsedou vlády Janezem Janšou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tehdy jejich cestu označil za silný projev podpory napadené zemi.