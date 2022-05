Česko poskytlo Ukrajině vojenský materiál za 3,5 miliardy, chystáme další dodávky, uvedla Černochová

„Podstatné je, aby ta pomoc byla kontinuální,“ zdůraznila Černochová. Připomněla, že ministerstvo obrany také spolupracuje s ukrajinským velvyslanectvím v Praze na nákupu zbraní a vojenské techniky za peníze, které lidi posílají ambasádě na bankovní účet. Velvyslanectví takto zatím získalo zhruba 1,2 miliardy korun. Ministryně varovala, že válka „jen tak neskončí“ a není namístě se nechat ukolébat. Pomoc Ukrajině tak podle ní musí pokračovat.

Černochová nechtěla potvrdit ani vyvrátit, zda ČR dodala na Ukrajinu také bojové helikoptéry, jak to v pondělí uvedl americký ministr obrany Lloyd Austin. Do země napadené Ruskem Česko poslalo podle dostupných informací také tanky T-72, americký ministr obrany zmínil i dodávky raketových systémů. „Těším se, až to zveřejním po konci války, ale teď vážně nechci posílat Putinovi seznamy,“ vysvětlila ministryně obrany.

Perebyjnis: Rusko rozumí jen síle

Ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis v Otázkách Václava Moravce mimo jiné řekl, že jeho země potřebuje zbraně nejen obranné, ale i ty útočné, s nimiž by mohla zpět získat Rusy dobytá území. „Potřebujeme tanky, obrněná vozidla, letadla, helikoptéry, systémy protiletecké obrany. Ale hlavně raketomety s dostřelem 60 až 90 kilometrů,“ vypočítal diplomat.

Západ by podle něj měl i nadále pokračovat v dodávkách vojenského materiálu a nezaleknout se výhrůžek přicházejících z Kremlu. „Rusko rozumí jen síle. I v zájmu Západu je agresora zastavit, aby nešel dál - na hranice EU a možná až za ně,“ domnívá se Perebyjnis, který za cíle potenciálního ruského postupu označil pobaltské a středoevropské státy. Konečným cílem Ukrajiny podle něj je získat zpět všechna Rusy zabraná území, Kyjev nepřistoupí na žádná ultimáta, která by kompromitovala územní celistvost země.

Černochová poukázala i na dodávky humanitárního a nevojenského materiálu z Česka na Ukrajinu, které mají na starosti jiná ministerstva. Například Správa státních hmotných rezerv (SSHR) pomohla agresí zasažené zemi podle údajů z poloviny dubna vybavením a potravinami za 120 milionů korun.