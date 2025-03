Na pražské Cibulce vznikne dětský hospic

Nevyléčitelně nemocným dětem a jejich blízkým má pomáhat chystaný hospic na pražské Cibulce. Nadace rodiny Vlčkových otevřela jeho první část určenou i veřejnosti. Momentálně se na Cibulce pracuje v hlavním areálu. Vybudovat chtějí i nový pavilon. Hotovo by mělo být v roce 2026 a pečovat by měli o zhruba 350 dětí ročně. Půl roku funguje první dětský hospic v Brně. Podobných zařízení by ale podle odborníků mělo být v Česku zhruba deset. V zemi žije až patnáct tisíc rodin s vážně nemocným dítětem.