Ve Veselí nad Moravou začaly práce na největším rekreačním přístavu v Česku

ČTK,

ČT24

, noj

před 15 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24

3 minuty Události v regionech: Rozšíření přístavu ve Veselí Zdroj: ČT24

První etapa rozšíření přístavu Baťova kanálu začala ve čtvrtek ve Veselí nad Moravou. Práce za 78,4 milionu korun bez DPH obnášejí kromě jiného vybudování 31 lodních stání, která budou turisté smět využívat od příští plavební sezony. Dosud má přístav 35 stání. V nejbližších letech chce ministerstvo dopravy do rozvoje rekreační plavby na Baťově kanále investovat prostřednictvím Ředitelství vodních cest České republiky (ŘVC) téměř dvě miliardy korun.

„Jedná se o striktně systémovou a koncepční činnost, která je podložena ekonomickými studiemi porovnávajícími na jedné straně objem investičních nákladů a na druhé straně finanční přínos pro stát a zejména pro region. Rentabilnost vynaložených peněz potvrzuje i čerstvá aktualizace marketingové analýzy a hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační plavby na Baťově kanále. Obrovský zájem o tuto atrakci dokazuje velká každoroční návštěvnost Baťova kanálu. I přes zpomalení nárůstu návštěvnosti po covidu očekáváme, že brzy atakuje hranici sto tisíc vodních turistů za sezonu,“ řekl náměstek ministra dopravy Václav Bernard. Přístav ve Veselí nad Moravou rozšíří ŘVC tak, že nakonec bude mít celkovou kapacitu 81 míst. Ještě před pěti lety přitom kotviště pojalo pouhých jedenáct lodí. „Stane se největším rekreačním přístavem nejen na Baťově kanálu, ale v celém Česku. Rozšíření bude vzhledově i technicky navazovat na stávající část přístavu, aby výsledná podoba byla jednotná a tvořila na první pohled jeden celek,“ sdělil ředitel ŘVC Lubomír Fojtů. Stavba je rozdělena do dvou etap. Zahájení druhé, kdy vznikne i zbývající počet stání, je v plánu na konec letošního roku. Práce potrvají přibližně do poloviny příštího roku.

10 minut Studio ČT24: Rozšíření přístavu na Baťově kanále Zdroj: ČT24

V první etapě vzniknou tři pevné přístavní hrany s kolmými plovoucími výložníky. V přístavu nově budou také dvě platformy pro odpočinek navazující na pevná mola, stupně na sezení a další standardní vybavení pro služby, které musí moderní přístav poskytovat. Ve druhé etapě dělníci u stávajícího vjezdu do přístavu vybudují plovoucí molo, které bude plnit ochrannou funkci při povodních. V této části pak na břehu postaví i provozní objekt s hygienickým zázemím pro uživatele přístavu. V oblasti vznikne i unikátní lodní zdvihadlo Rozšíření přístavu je první ze série několika staveb zastřešujícího projektu Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy. „Okruh, jehož součástí bude také unikátní lodní zdvihadlo, ještě zvýší zájem turistů a současná kapacita ve Veselí by byla nedostatečná. Proto je rozšíření prvním krokem,“ vysvětlil Fojtů. Unikátní lodní výtah je technickou raritou, která v rámci Česka ještě nikde nefunguje. Bude součástí 350 metrů dlouhého průplavu, který propojí řeku Moravu s Baťovým kanálem, čímž vznikne zhruba devítikilometrový lodní okruh. „Je to vlastně taková konstrukce, v níž je vana s vodou, do které zapluje loď. Vana se i s vodou zavře a potom vyjede na úroveň toho druhého vodního toku. Je tam rozdíl asi tři metry. To znamená, že když pojedete z Baťova kanálu, tak pojedete umělým vodním kanálem k řece Moravě, najedete do zdvihadla, vyjedete nahoru a tam se vana zase otevře na druhou stranu,“ popsal Fojtů, podle kterého takovéto zařízení velmi šetří hospodaření s vodou. Fojtů také zmínil, že přístav ve Veselí už nyní představuje nejvytíženější veřejný přístav na Baťově kanále. „Současně je zcela naplněna kapacita pro dlouhodobé stání včetně několika půjčoven plavidel,“ doplnil. ŘVC letos plánuje budovat kvalitnější zázemí také v přístavech Petrov a Strážnice.

Další projekty Na Baťově kanálu ale probíhají i další projekty. „Náš největší projekt, který je v současné době realizován, je prodloužení splavnosti Baťova kanálu, kde budujeme plavební komory v Rohatci, což je osm kilometrů od Hodonína. Komora by měla být letos hotová a někdy v září bychom tam měli spustit ověřovací provoz. Do plného provozu by plavební komora měla vejít na sezonu 2026,“ sdělil Fojtů s tím, že v souvislosti s tím vznikne i nový přístav v Hodoníně pro zhruba padesát plavidel. „Poté bude následovat prodloužení Baťova kanálu, kdy vznikne plavební komora v Bělově a velký přístav v Kroměříži. Mezitím by také měly začít práce na novém, podobně velkém přístavu ve Starém Městě u Uherského Hradiště,“ popsal další plány Fojtů.