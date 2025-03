„Viděli německý pas a začali být agresivní.“ Varovný tón USA pociťují i občané spojenců

Lucas Sielaff z Německa se se svojí americkou snoubenkou vracel z Mexika do Las Vegas. V pase měl platné turistické povolení, přesto skončil v cele. Prý hned, jak úředníci uviděli jeho německý pas, začali být agresivní. „Pak nás se snoubenkou rozdělili,“ popsal.

Imigrační úředníci totiž měli za to, že je ve Spojených státech déle, než mu podmínky umožňují. On to odmítá. Ve vazbě nakonec strávil šestnáct dní. „Změnilo se to, je to nebezpečné. Není už bezpečné přijet do Ameriky jako turista,“ dodal.

Podobnou zkušenost mají nejméně tři další lidé, včetně jiné německé občanky. Berlín říká, že incidenty bere vážně, a upravil proto svá doporučení pro cesty do Spojených států. To učinily i další země. Kanada připomněla povinnost registrovat se u amerických úřadů v případě pobytu delšího než třicet dní.

Text pozměnila i Velká Británie: „Spojené státy nastavují a vymáhají svá pravidla přísně… pokud pravidla porušíte, můžete být zatčeni nebo zadrženi,“ píše se v doporučení.