Česko chystá nový varovný systém, spustí kampaň

Požáry, povodně, havárie, kybernetické útoky, pandemie nebo válka – ve všech krizových situacích by lidé měli být schopní postarat se o sebe vlastními silami alespoň tři dny. Doporučuje to Evropská komise. Česko už se chystá, připravuje nový varovný systém a po vzoru Finska spustí kampaň 72 hodin. K dispozici bude speciální web a domácnosti dostanou manuály pro přežití právě na tuto dobu.

„Potřebujete základní potraviny pro sebe, které se dají běžně otevřít a spotřebovat i studené,“ přibližuje ředitel odboru prevence hasičského sboru Miroslav Lukeš. Hodí se i vlastní vařič, zásoba potravin by se měla obměňovat. „Nejde o jídlo, které by bylo schované na půl roku ve sklepě,“ dodal Lukeš. Dále se doporučuje mít doma peníze v hotovosti, základní léky, nabité powerbanky nebo rádio s baterkami.

Praxe ukazuje, že spousta lidí podceňuje například přípravu evakuačního zavazadla. Často netuší, co k přežití během prvních dnů krizové situace budou potřebovat. Jídlo a voda by měly vystačit na zmiňované tři dny.

„Myslím, že právě omezená komunikace může být v krizových situacích dnešní doby to nejtěžší,“ poznamenal instruktor Michal Halík. Naladit podstatné zprávy by lidé měli zejména ve veřejnoprávních médiích, v případě nutnosti by varovné zprávy mohly znít i na ostatních frekvencích. Hasičský sbor má oprávnění do redakcí poslat zprávu a vyžadovat její odvysílání.

Změní se i systém včasného varování. V případě krizových situací teď hasiči můžou rozeslat SMS zprávu. V konkrétní oblasti ji ale dostane maximálně dvě stě tisíc lidí. Už ve druhé polovině roku by ovšem měli začít používat takzvaný Cell Broadcast s plošným dosahem. „Občanovi se na telefonu ukáže varovná zpráva, která na sebe upozorní varovným zvukem,“ vysvětluje Lukeš.