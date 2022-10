Čeští ministři budou jednat v Kyjevě o uprchlících či poválečné obnově

V podobném formátu jedná pravidelně česká vláda s partnery z Polska, Slovenska a Izraele. Do Kyjeva se ministři vypravili během českého předsednictví v Radě EU. „Navážeme na konzultace, které jsme premiér a já vedli během našich návštěv v Kyjevě. Během jednání budeme řešit zapojení českých nevládních organizací a firem do poválečné obnovy Ukrajiny i podporu země při integraci do EU,“ předeslal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Složení výpravy není známé, podle zpravodaje ČT Michala Kubala se původně mluvilo o pěti členech českého kabinetu, kteří by na Ukrajině jednali. „Nakonec podle posledních informací, které máme k dispozici, na cestu vyrazí premiér, tři vicepremiéři a čtyři další ministři,“ řekl k delegaci Kubal.

Premiér Fiala už krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu tamní hlavní město navštívil. V polovině března společně s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a slovinským předsedou vlády Janezem Janšou vyrazil do Kyjeva, který se snažily obklíčit ruské jednotky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tehdy návštěvu označil za silný projev podpory napadené země.