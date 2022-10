Na Václavském náměstí lidé protestovali proti strachu a nenávisti

Lidé v davu drželi vlajky České republiky, Ukrajiny i Evropské unie. V horní části náměstí byly nataženy velké, zhruba desetimetrové vlajky Česka a Ukrajiny. Na podiu se daly přečíst nápisy „Česko proti strachu“ a „Zvládneme to“. Mezi demonstranty se objevil mimo jiné Miloš Vystrčil (ODS), jenž by měl pokračovat jako předseda Senátu.

Zelenská: Nenecháme Rusko vtáhnout svět do temnoty

Přes video k účastníkům promluvila manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská. Ukrajina podle Zelenské prožívá nejtemnější dobu ve svých dějinách. Připomněla, že ruské rakety poslední měsíc míří na elektrárny a tepelná zařízení. „Chtějí nám vzít světlo. Zmrazit. Zastrašit,“ uvedla.

Rusko podle ní dávno nebojuje proti ukrajinské armádě. „Bojuje proti maminkám, které pro své děti nemohou bez elektřiny ohřát a připravit kojenecké mléko. Bojuje proti dětem, které nemohou bez elektřiny studovat. Bojuje proti starším lidem, kteří nemohou bez mobilního signálu zavolat svým nejbližším ani lékaři,“ řekla.

Rusko ale podle ní bojuje proti světlu, které nikdy nezhasne. Uvedla, že když ve Lvově po útocích vypadl proud během koncertu Lvovského filharmonického orchestru, hudebníci program dohráli při světle baterek. V Kyjevě v takovém případě přinesli svíčky a baterky návštěvníci vernisáže v tamní galerii.

„Všude se hovoří o tom, že na nás čeká těžká zima. Je docela pravděpodobné, že my, Ukrajinci, ji strávíme ve tmě. Ale nenecháme Rusko nás ani celý svět vtáhnout do temnoty. Té samé temnoty, ve které žije Rusko už mnoho let. Tma nikdy nezvítězí,“ řekla Zelenská. Poděkovala i přímo protestujícím: „Já i miliony Ukrajinců vám za tuto podporu dnes děkujeme. Je živým důkazem toho, že není možné vzít světlo těm, kteří mají světlo uvnitř.“

Promluvil Mikuláš Minář či Jiří Suchý

Svůj příběh před davem vyprávěla také Ukrajinka Katarina z Doněcku, která je od roku 2014 na útěku. Čechům poděkovala za pomoc a azyl, v Česku se prý cítí bezpečně.

K lidem na náměstí jako první promluvil prostřednictvím videa divadelník, hudebník a spisovatel Jiří Suchý, který řekl, že nám bude možná zima a zchudneme, ale na Ukrajině umírají lidé, kteří na rozdíl od Čechů už nebudou mít šanci, aby jim v budoucnu bylo teplo a zbohatli. „Zkusme být stateční,“ vyzval Suchý.

Proslov měli i zakladatelé Milionu chvilek Mikuláš Minář a Benjamin Roll. Lidi vyzvali, aby se nebáli, nenechali se manipulovat a nepodlehli obchodníkům se strachem, jak označili organizátory páteční protivládní demonstrace. Tu pod názvem Nenásilná revoluce – Česká republika na 1. místě organizoval Ladislav Vrábel.