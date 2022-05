Mariupol je symbol hrdinství, morálka bude rozhodující, říká generálporučík ve výslužbě Macko

Ukrajinští vojáci se nadále brání v ocelárnách Azovstal v Mariupolu. Podle Macka má obrana stále částečně vojenský význam. „Protože dokud Rusové nemají Mariupol úplně ‚čistý’, nemohou deklarovat, že ho plně ovládají,“ zdůvodnil.

Upozornil, že jakmile by ukrajinská vojska město opustila, Rusko by definitivně získalo kontrolu nad souvislým pásem území. „Který v tom nejhorším případě dokážou na vnějším okraji blokovat,“ podotkl. Domnívá se, že taková situace by hrála výraznou roli v případném vyjednávání o míru.

Jakmile by navíc ukrajinské síly nechaly území pod kontrolou Kremlu, bylo by těžké ho získat zpět. „Koneckonců samotný Mariupol je ukázkou toho, jak těžké bylo pro Rusy ho dobýt. A stejně těžké by mohlo být v budoucnosti pro Ukrajince ho získat zpět,“ předeslal bývalý velitel výcvikového centra NATO.

Podle Macka je evakuace civilistů z Azovstalu v ruském zájmu, a to zejména „po zahanbujících zprávách ze severní Ukrajiny“. Jejich přítomnost by totiž také politicky zkomplikovala dobývání železáren. „Po evakuaci těchto civilistů se pokusí definitivně převzít kontrolu nad komplexem, i když je to pro ně riskantní. Potřebují prostě Mariupol dobýt,“ uvedl.