Přívod paliva před pádem letadla Air India zřejmě vypnul kapitán, píše WSJ

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , ČT24 , The Wall Street Journal

Vyšetřování tragické nehody letadla společnosti Air India z minulého měsíce pokročilo. Podle deníku The Wall Street Journal se ukázalo, že přívod paliva do motoru stroje zřejmě vypnul kapitán letadla. Dokazují to dle listu zvukové záznamy z rozhovoru pilotů, které se podařilo získat z černých skříněk v kokpitu. Při havárii zemřelo 260 lidí.