Firmám údajně chybí 150 tisíc pracovníků z Ukrajiny, uprchlíci je podle asociace podniků nenahradí

České firmy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků, současná situace ho podle Jaroše ještě prohlubuje. Podniky mohou příchozí z Ukrajiny zaměstnat v gastronomii, službách, ale dlouhodobá poptávka byla po profesích, které častěji dělají muži - ve stavebnictví či strojírenství.

Jaroš věří, že současná situace, kterou si nikdo nepřál, by konečně mohla pomoci dostat se od diskuse k činům. „Rozumím tomu, že ministerstvo vnitra je opatrné s přílivem zahraničních pracovníků, ale teď je možnost to významně posunout. Všechny podnikatelské svazy rozhodně souhlasí a už v současném kontextu to chápou i ostatní resorty,“ řekl pro ČTK.

Do Česka přišlo od začátku ruské invaze na Ukrajinu přes 300 tisíc lidí z Ukrajiny. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) předpokládá, že by jich mohlo přijít 500 až 600 tisíc. AMSP odhaduje, že po ukončení konfliktu by jich v tuzemsku mohla zůstat přibližně třetina.