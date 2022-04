Migrační krize dosud stála ministerstvo vnitra asi deset miliard, uvedl Rakušan

„Policie v současné době eviduje více než 500 růzých podnětů s tím, že ve 138 případech zahájila úkony trestního řízení pro některý z trestných činů,“ sdělil Rakušan. „Samozřejmě se to týká komplexně nejrůznější kriminality spojené s příchodem Ukrajinců do České republiky. V některých případech je to opravdu zneužívání (situace uprchlíků, pozn. red.),“ přiblížil. Jde podle něj například o podvody s vízy, majetkové delikty, krádeže nebo kuplířství.

Zdůraznil, že počet trestných činů ukrajinských migrantů je minimální a policie neeviduje žádný závažný. Poukázal na to, že do Česka přichází zejména matky s dětmi.

Policie podle Rakušana monitoruje místa s největším výskytem ukrajinských uprchlíků a snaží se předcházet tomu, aby k podobným trestným činům nebo přestupkům docházelo. Přesčasy policistů chce zaplatit z peněz, které byly vyčleněny na odměny v rámci českého předsednictví Evropské unie a z rozpočtových rezerv policie. Následně počítá s tím, že bude situace zohledněna při novele rozpočtu poté, co budou známé skutečné náklady.

Vnitro podle Rakušana pracuje se třemi možnými scénáři. První předpokládá, že v České republice bude asi 300 tisíc uprchlíků, podle druhého 500 až 600 tisíc. Vnitro také zvažuje scénář dalšího zhoršování krize v případě dlouhotrvající války. Za nejrealističtější variantu Rakušan označil i po konzultacích se sociology druhou možnost. „Na to připravujeme veškerá opatření, která se budou týkat vzdělávacího systému, zdravotního systému, sociálního zabezpečení pro lidi, možnosti vstupu na trh práce,“ řekl. Strategii chce předložit ve středu vládě, poslancům pak v polovině dubna.

Dodal, že, meziresortní strategická skupina funguje už tři týdny. „V současné době jsme založili expertní externí poradní skupinu vlády, kde jsou přítomní lidé, kteří pomáhali například Německu s adaptací na migrační krizi v roce 2015,“ přiblížil.

Stínová ministryně Jana Mračková Vildumetzová (ANO) kritizovala dlouhou dobu přípravy strategie. Nemá zároveň pocit, že by bývalá vláda ANO a ČSSD podcenila migrační politiku. „Rok 2015 byl úplně jiným rokem. Nebyli to lidé, co prchali před válkou. Byli to ekonomičtí migranti. Jejich cílem nebylo Česko, ale úplně jiné země – jako Německo, Anglie nebo Francie,“ řekla.

Podle ní za bývalého kabinetu na ministerstvu vnitra strategie připravena byla, ale byla nastavena na dvacet tisíc příchozích uprchlíků. „Nikdo jsme nečekali, že bude válečný konflikt,“ zdůvodnila.